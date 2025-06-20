На границе с Беларусью не зафиксировано сформированных сил врага, - ГПСУ
На белорусском направлении пока не наблюдается формирования наступательных группировок российских или белорусских войск.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Беларусь по-прежнему удерживает отдельные подразделения вблизи украинской границы, и эта ситуация не меняется с 2022 года. Она имеет скорее демонстративный характер и поддерживается соответствующей риторикой белорусских властей.
В то же время Украина внимательно следит за ситуацией накануне совместных учений России и Беларуси, активная фаза которых запланирована на сентябрь. По словам Демченко, в этот период риски для Украины могут возрасти - в зависимости от того, какие силы РФ будут переброшены в Беларусь. Отслеживанием этой ситуации занимаются подразделения разведки Минобороны и ГПСУ.
Также спикер сообщил, что в последнее время на участке границы в Черниговской области не фиксировалось попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп врага. В то же время, российские войска сохраняют силы для обстрелов приграничных территорий, в частности - Черниговщины, хотя количество атак там меньше, чем в Сумской или Харьковской областях.
Спостерігачі такі ж уважні та пильні як у 2022 році?
Розвідка Державної прикордонної служби України (ДПСУ) займається збором, аналізом та використанням інформації для забезпечення безпеки кордонів та виконання завдань, покладених на прикордонне відомство. Керівництво розвідувальним органом здійснює Президент України, а безпосереднє керівництво - начальник, який призначається Президентом.
Маріупольці президентських шашлики вже поїли. Більше 117 000 загнувших. Чекаємо вторгнення з боку белорусі. Фортифікації там не будували 100% гарантії, бо гроші вкрали 300%