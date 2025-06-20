РУС
На границе с Беларусью не зафиксировано сформированных сил врага, - ГПСУ

подготовка мобилизованных

На белорусском направлении пока не наблюдается формирования наступательных группировок российских или белорусских войск.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Беларусь по-прежнему удерживает отдельные подразделения вблизи украинской границы, и эта ситуация не меняется с 2022 года. Она имеет скорее демонстративный характер и поддерживается соответствующей риторикой белорусских властей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба

В то же время Украина внимательно следит за ситуацией накануне совместных учений России и Беларуси, активная фаза которых запланирована на сентябрь. По словам Демченко, в этот период риски для Украины могут возрасти - в зависимости от того, какие силы РФ будут переброшены в Беларусь. Отслеживанием этой ситуации занимаются подразделения разведки Минобороны и ГПСУ.

Также спикер сообщил, что в последнее время на участке границы в Черниговской области не фиксировалось попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп врага. В то же время, российские войска сохраняют силы для обстрелов приграничных территорий, в частности - Черниговщины, хотя количество атак там меньше, чем в Сумской или Харьковской областях.

Читайте также: На границе с Беларусью не фиксируют формирование ударных сил, - ГПСУ

Значить маринуєм шашличкі
20.06.2025 10:32 Ответить
Всі напряглися, бо буде як в 2022-му.
20.06.2025 10:38 Ответить
Ми це вже чули - взимку 2022-го... А потім з протитанковими ручними гранатами, та РПГ-7, кацапів спиняли...
20.06.2025 10:40 Ответить
Водночас Україна уважно стежить за ситуацією напередодні спільних навчань Росії та Білорусі, активна фаза яких запланована на вересень.
-------------

Спостерігачі такі ж уважні та пильні як у 2022 році?
20.06.2025 10:57 Ответить
Добре замаскувались
20.06.2025 11:07 Ответить
Ми їх не бачимо! Не заважайте нам будувати танкові дороги від кордону до Києва?
20.06.2025 11:21 Ответить
Як тіки чую слова - На кордоні не зафіксовано - одразу хочеться отого фіксатора в'їб....и лопатою по макітрі - з 21 не фіксують ніяких угрупованнь - чому тіки війна йде - не зрозуміло.
20.06.2025 11:50 Ответить
Розвідка Державної прикордонної служби України (ДПСУ) займається збором, аналізом та використанням інформації для забезпечення безпеки кордонів та виконання завдань, покладених на прикордонне відомство. Керівництво розвідувальним органом здійснює Президент України, а безпосереднє керівництво - начальник, який призначається Президентом.
Маріупольці президентських шашлики вже поїли. Більше 117 000 загнувших. Чекаємо вторгнення з боку белорусі. Фортифікації там не будували 100% гарантії, бо гроші вкрали 300%
20.06.2025 11:52 Ответить
 
 