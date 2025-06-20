На границе с Беларусью не зафиксировано сформированных сил врага, - ГПСУ

На белорусском направлении пока не наблюдается формирования наступательных группировок российских или белорусских войск.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Беларусь по-прежнему удерживает отдельные подразделения вблизи украинской границы, и эта ситуация не меняется с 2022 года. Она имеет скорее демонстративный характер и поддерживается соответствующей риторикой белорусских властей.

В то же время Украина внимательно следит за ситуацией накануне совместных учений России и Беларуси, активная фаза которых запланирована на сентябрь. По словам Демченко, в этот период риски для Украины могут возрасти - в зависимости от того, какие силы РФ будут переброшены в Беларусь. Отслеживанием этой ситуации занимаются подразделения разведки Минобороны и ГПСУ.

Также спикер сообщил, что в последнее время на участке границы в Черниговской области не фиксировалось попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп врага. В то же время, российские войска сохраняют силы для обстрелов приграничных территорий, в частности - Черниговщины, хотя количество атак там меньше, чем в Сумской или Харьковской областях.

