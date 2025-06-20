Латвія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні

Сейм Латвії в третьому та остаточному читанні схвалив заборону на купівлю нерухомості в Латвії для громадян Росії та Білорусі.

Про це пише LSM.

Заборона поширюватиметься також на юридичних осіб, зареєстрованих у Росії чи Білорусі. Також заборона застосовуватиметься до юридичних осіб, у яких громадянам цих країн належить не менше 25% часток (акцій) статутного капіталу, де є фактичними бенефіціарами, а також до юридичних структур, створених у цих країнах.

Заборона діятиме на угоди, укладені після набрання чинності законом.

Однак є і винятки: якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Окрему поправку, яка передбачала послаблення для громадян Білорусі, що отримали в Латвії статус біженця, було відхилено ще перед третім читанням у комісії парламенту. Однак у остаточний текст включено інше формулювання.

Заборона не діє, якщо купується єдине житло, а в набувача є постійна посвідка на проживання, видана до набрання чинності законом, або якщо набувач мав або вже після набрання чинності законом отримав у Латвії статус постійного жителя ЄС.

За словами авторів закону, паралельно з воєнними діями в Україні Росія веде гібридну війну проти інших демократичних та суверенних держав. Одним із інструментів невоєнного впливу та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах.

Росія також використала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої воєнні дії необхідністю захисту.

Сейм Латвії вже раніше наголошував, що розв'язана Росією повномасштабна війна проти України вимагає особливої ​​уваги до питань національної безпеки Латвії та нових заходів щодо її захисту.

На початку червня влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.

У квітні парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.