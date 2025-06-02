Латвія заборонила в’їзд росіянам, які мають нерухомість поряд зі стратегічними об’єктами

Влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.

Таке рішення ухвалила Служба державної безпеки Латвії, передає Delfi.

Служба державної безпеки пояснила, що на підставі отриманої інформації про ризики останніми роками вона провела кілька перевірок російських громадян, які є власниками нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів у Латвії.

У ряді випадків було виявлено ризики, які створюють російські громадяни для національної безпеки Латвії.

Ці громадяни Росії, за рекомендацією СДБ, включені до так званого "чорного списку" або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії.

Як повідомлялося, на початку квітня парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.

Також того місяця стало відомо, що консервативна група Сейму Литви пропонує законодавчі зміни, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.