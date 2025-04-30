Литва хоче заборонити росіянами купувати нерухомість біля стратегічних об’єктів

Консервативна група Сейму Литви пропонує законодавчі зміни, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.

Про це заявив член литовського Сейму Міндаугас Лінге, передає LIGA.net із посиланням на LRT.

За словами Лінге, дозвіл на купівлю має видавати уповноважена урядом установа, яку визначить уряд Литви.

Водночас сама заборона стосуватиметься лише російських громадян, без змін щодо білорусів.

"Ми пропонуємо доповнити статтю 3 законопроєкту про обмежувальні заходи пунктом 7, який передбачає, що громадянам Росії буде заборонено купувати нерухомість. Виняток буде зроблено, якщо вони отримають дозвіл. Поблизу стратегічних об'єктів для придбання нерухомості такий дозвіл повинен видавати уповноважений урядом орган", – пояснив Лінге.

Пропозиція розроблена за прикладом Фінляндії, де дозволи на придбання стратегічної нерухомості видає Міністерство оборони країни.

Зараз у Литві вже діє річна заборона для громадян Росії, які не мають дозволу на проживання, купувати будь-яку нерухомість – житло, приміщення, земельні ділянки тощо. Проте, за чинним порядком, обмеження стосуються лише юридичних осіб, фізичні ж особи під нього не підпадають.

Як пояснив Лінге, останнім часом фіксується зростання випадків, коли громадяни Росії купують об'єкти нерухомості поблизу важливих стратегічних об’єктів – таких як військові бази, аеродроми, полігони, теплові електростанції та аеропорти.

Лінге додав, що нововведення не стосуватиметься росіян, які вже придбали нерухомість.

Водночас це дасть можливість Службі безпеки Литви краще контролювати можливі ризики, пов'язані з потенційною розвідкою чи підривною діяльністю.

У майбутньому литовські консерватори не виключають, що аналогічні обмеження можуть бути розширені й на громадян Китаю.

Як повідомлялося, на початку квітня парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.

Згодом стало відомо, що росіянам і білорусам із шенгенськими візами заморозили рахунки в литовському банку.