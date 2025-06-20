РУС
Атаки ДРГ на приграничье
РФ уменьшила активность штурмов на Сумщине, но пытается прорываться небольшими группами, - ГПСУ

сводка Генштаба

Российские войска несколько снизили интенсивность штурмовых действий на границе Сумской области, однако не оставляют попыток продвинуться вглубь территории Украины, используя малые пехотные группы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из примерно 550 километров границы в пределах Сумской области лишь на небольшом участке фиксируется активность вражеских ДРГ. Противник использует квадроциклы или мототехнику, но не бронетанковые силы, как это было раньше.

Он отметил, что в полосах ответственности подразделений ГПСУ активность пехотных групп врага снизилась. Ежедневно россияне несут значительные потери - десятки убитых или раненых. Это может свидетельствовать о перегруппировке или намерениях уменьшить интенсивность действий.

"Неся такие большие потери, конечно, что враг, возможно, сейчас перегруппирует там свои подразделения, или же, возможно, снизит интенсивность действий", - добавил Демченко.

Госпогранслужба (6866) Сумская область (3692)
Важко сказати, що тут обнадійливе. Тому що останній рік - це стандартна тактика кацапів щодо прориву оборони
показать весь комментарий
20.06.2025 10:51 Ответить
Нічого обнадійливого в даній новині немає. Ситуація змінюється в ту чи іншу сторону кілька разів за добу
показать весь комментарий
20.06.2025 11:29 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 11:51 Ответить
 
 