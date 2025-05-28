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Новости Атаки ДРГ на приграничье
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Россия активизировала действия ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

ВСУ в Сумской области

Мероприятия российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) малыми группами на территорию Украины происходят постоянно, особенно в районе Сумской области.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По словам Демченко, наибольшая активность наблюдается вблизи населенных пунктов Басовка и Журавка. Однако в последнее время попытки проникновения ДРГ фиксируют и левее Журавки - в направлении Веселовки и Владимировки.

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Он отметил, что эти группы пытаются заходить как пешком, так и на квадроциклах или мотоциклах, используя высокую скорость для прорыва и закрепления в украинской территории с последующим ожиданием подкрепления.

"Такие попытки фактически происходят постоянно. К сожалению, несмотря на те потери, которые несет противник, мы видим, что враг не обращает внимания на своих военнослужащих, а постоянно направляет на выполнение этих задач. Россияне умирают, но продолжают идти следующие", - отметил Демченко.

Также он подчеркнул, что Россия продолжает наращивать силы на этом участке, пытаясь выбить украинскую оборону, которая проводила операции на территории Курской области. В то же время, по его словам, колонны бронетехники пока не движутся к границе, что может свидетельствовать либо о недостатке техники, либо о намерениях сохранить ее для дальнейших действий.

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Госпогранслужба (6551) Сумская область (3262) ДРГ (103)


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Знову про_Сирскій новояз ?
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28.05.2025 16:00 Ответить
одна назва = кордон
як нічого не робилось, так і не робиться
для захисту кордону
як на Донбасі було - заходь -виходь
будинки прямо на кордоні будували
зате депутатів купу тримають за людські гроші,
ніби їх стільки потрібно під час війни?????
має бути тільки військовий уряд
всі інші - геть
і збудувати кордони такі, щоб муха не проскочила
ця ж гадська росія нас з 3х сторін оточує!
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28.05.2025 16:00 Ответить
Які дрг, скільки можна вже це молоти !? У вас що, дрг скоро пів області захоплять !? Бої уже в районі 7-8 сіл !
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28.05.2025 16:03 Ответить
заходи дрг м'яко перетворюються на захоплення всієї области.
або дрг занадто потужні або хтось забрехався.
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28.05.2025 18:19 Ответить
 
 