Россия активизировала действия ДРГ в Сумской области, - ГПСУ
Мероприятия российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) малыми группами на территорию Украины происходят постоянно, особенно в районе Сумской области.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По словам Демченко, наибольшая активность наблюдается вблизи населенных пунктов Басовка и Журавка. Однако в последнее время попытки проникновения ДРГ фиксируют и левее Журавки - в направлении Веселовки и Владимировки.
Он отметил, что эти группы пытаются заходить как пешком, так и на квадроциклах или мотоциклах, используя высокую скорость для прорыва и закрепления в украинской территории с последующим ожиданием подкрепления.
"Такие попытки фактически происходят постоянно. К сожалению, несмотря на те потери, которые несет противник, мы видим, что враг не обращает внимания на своих военнослужащих, а постоянно направляет на выполнение этих задач. Россияне умирают, но продолжают идти следующие", - отметил Демченко.
Также он подчеркнул, что Россия продолжает наращивать силы на этом участке, пытаясь выбить украинскую оборону, которая проводила операции на территории Курской области. В то же время, по его словам, колонны бронетехники пока не движутся к границе, что может свидетельствовать либо о недостатке техники, либо о намерениях сохранить ее для дальнейших действий.
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як нічого не робилось, так і не робиться
для захисту кордону
як на Донбасі було - заходь -виходь
будинки прямо на кордоні будували
зате депутатів купу тримають за людські гроші,
ніби їх стільки потрібно під час війни?????
має бути тільки військовий уряд
всі інші - геть
і збудувати кордони такі, щоб муха не проскочила
ця ж гадська росія нас з 3х сторін оточує!
або дрг занадто потужні або хтось забрехався.