Направление границы с Беларусью остается угрожающим, - Госпогранслужба

Сейчас на территории Беларуси рядом с границей Украины не сформирована и не формируется группировка, которая бы несла для нас большую угрозу. Но это направление - от Волыни до Черниговщины, все равно остается угрожающим для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Особенно угроза начнет расти на фоне тех анонсированных совместных учений, к которым будут привлечены подразделения российской и белорусской армий", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Отметим, речь идет о совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые должны начаться летом. Андрей Демченко уточнил, что активную фазу этих учений анонсировали на сентябрь 2025 года.

"Сейчас мы наблюдаем, что идут такие больше планировочные мероприятия по их проведению. Наша задача - трезво анализировать ситуацию и быть готовыми к любым рискам. То ли учения, то ли какие-то другие действия, которые может совершать Россия, используя территорию Беларуси. Поэтому мы усиливаемся и по линии границы, и в приграничье для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые могут поступить с территории Беларуси", - отметил спикер Государственной пограничной службы.

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