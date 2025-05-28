Напрямок кордону з Білоруссю залишається загрозливим, - Держприкордонслужба

Наразі на території Білорусі поруч з кордоном України не сформовано й не формується угруповання, яке б несло для нас велику загрозу. Але цей напрямок - від Волині до Чернігівщини, все одно залишається загрозливим для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Особливо загроза почне зростати на тлі тих анонсованих спільних навчань, до яких будуть залучені підрозділи російської та білоруської армій", - наголосив речник ДПСУ.

Зазначимо, йдеться про спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які мають початися влітку. Андрій Демченко уточнив, що активну фазу цих навчань анонсували на вересень 2025 року.

"Зараз ми спостерігаємо, що йдуть такі більше планувальні заходи щодо їх проведення. Наше завдання - тверезо аналізувати ситуацію та бути готовими до будь-яких ризиків. Чи то навчання, чи то якісь інші дії, які може вчиняти Росія, використовуючи територію Білорусі. Тому ми посилюємося і по лінії кордону, і в прикордонні для того, щоб реагувати на ті виклики, які можуть надійти з території Білорусі", - зазначив речник Державної прикордонної служби.

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