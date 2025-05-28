Росія активізувала заходи ДРГ у Сумській області, - ДПСУ

Заходи російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) малими групами на територію України відбуваються постійно, особливо в районі Сумської області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, найбільша активність спостерігається поблизу населених пунктів Басівка та Журавка. Однак останнім часом спроби проникнення ДРГ фіксують і лівіше від Журавки - у напрямку Веселівки та Володимирівки.

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Він зазначив, що ці групи намагаються заходити як пішки, так і на квадроциклах чи мотоциклах, використовуючи високу швидкість для прориву та закріплення в українській території з подальшим очікуванням підкріплення.

"Такі спроби фактично відбуваються постійно. На жаль, попри ті втрати, які несе противник, ми бачимо, що ворог не зважає на своїх військовослужбовців, а постійно направляє на виконання цих завдань. Росіяни вмирають, але продовжують йти наступні", - зазначив Демченко.

Також він підкреслив, що Росія продовжує нарощувати сили на цій ділянці, намагаючись вибити українську оборону, яка проводила операції на території Курської області. Водночас, за його словами, колони бронетехніки поки що не рухаються до кордону, що може свідчити або про нестачу техніки, або про наміри зберегти її для подальших дій.

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