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Новини Атаки ДРГ на прикордоння Сумщини
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Росія активізувала заходи ДРГ у Сумській області, - ДПСУ

ЗСУ на Сумщині

Заходи російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) малими групами на територію України відбуваються постійно, особливо в районі Сумської області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, найбільша активність спостерігається поблизу населених пунктів Басівка та Журавка. Однак останнім часом спроби проникнення ДРГ фіксують і лівіше від Журавки - у напрямку Веселівки та Володимирівки.

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Він зазначив, що ці групи намагаються заходити як пішки, так і на квадроциклах чи мотоциклах, використовуючи високу швидкість для прориву та закріплення в українській території з подальшим очікуванням підкріплення.

"Такі спроби фактично відбуваються постійно. На жаль, попри ті втрати, які несе противник, ми бачимо, що ворог не зважає на своїх військовослужбовців, а постійно направляє на виконання цих завдань. Росіяни вмирають, але продовжують йти наступні", - зазначив Демченко.

Також він підкреслив, що Росія продовжує нарощувати сили на цій ділянці, намагаючись вибити українську оборону, яка проводила операції на території Курської області. Водночас, за його словами, колони бронетехніки поки що не рухаються до кордону, що може свідчити або про нестачу техніки, або про наміри зберегти її для подальших дій.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) Сумська область (3811) ДРГ (111)


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Знову про_Сирскій новояз ?
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28.05.2025 16:00 Відповісти
одна назва = кордон
як нічого не робилось, так і не робиться
для захисту кордону
як на Донбасі було - заходь -виходь
будинки прямо на кордоні будували
зате депутатів купу тримають за людські гроші,
ніби їх стільки потрібно під час війни?????
має бути тільки військовий уряд
всі інші - геть
і збудувати кордони такі, щоб муха не проскочила
ця ж гадська росія нас з 3х сторін оточує!
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28.05.2025 16:00 Відповісти
Які дрг, скільки можна вже це молоти !? У вас що, дрг скоро пів області захоплять !? Бої уже в районі 7-8 сіл !
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28.05.2025 16:03 Відповісти
заходи дрг м'яко перетворюються на захоплення всієї области.
або дрг занадто потужні або хтось забрехався.
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28.05.2025 18:19 Відповісти
 
 