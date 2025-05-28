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Новини Бої на Сумщині
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Росіяни штурмують малими піхотними групами лише на невеликому відтинку кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба

Бої на Сумщині

Російські окупанти застосовують на Сумщині війська, які воювали проти Сил оборони України в Курській області. Загальна протяжність кордону з Росією на Сумщині становить 550 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ті сили, які ворог тримав навпроти цієї ділянки, атакуючи, зокрема, Сили оборони України під час операції в межах Курської області, зараз вони застосовують на цьому відтинку", - сказав речник Держприкордонслужби.

За його словами, наразі окупанти для штурмів використовують піхоту, яка або заходить пішки, або заїжджає на квадроциклах та мотоциклах. Їхня мета - закріпитися та розширити зону боїв. Важкої техніки на цій ділянці фронту росіяни не застосовують. Однак Андрій Демченко запевнив, що Сили оборони України намагаються знищувати російську піхоту не лише після перетину кордону, але й на підступах до нього.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) Сумська область (3811) бойові дії (4014)


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Топ коментарі
+4
курська операція стала Сумською
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28.05.2025 13:33
+4
Три роки було у наших "великих зелених менеджерів" щоб підготувати сталу оборону на Сумському напрямку. Та за ці роки можна було там переррити і замінувати все у доль і впоперек але потужні менеджери як завжди зробили свою чорну справу.!!!
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28.05.2025 14:08
+3
У генералів, які погодилися брати участь в операції а не пішли в отставку, відсутнє таке стародавнє поняття як офіцерська честь.
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28.05.2025 14:02
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курська операція стала Сумською
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28.05.2025 13:33 Відповісти
У генералів, які погодилися брати участь в операції а не пішли в отставку, відсутнє таке стародавнє поняття як офіцерська честь.
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28.05.2025 14:02 Відповісти
А в Юнаківці хто?
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28.05.2025 13:56 Відповісти
Через кілька днів побачите ...
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28.05.2025 15:01 Відповісти
Три роки було у наших "великих зелених менеджерів" щоб підготувати сталу оборону на Сумському напрямку. Та за ці роки можна було там переррити і замінувати все у доль і впоперек але потужні менеджери як завжди зробили свою чорну справу.!!!
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28.05.2025 14:08 Відповісти
Яка оборона? Багато хто рвався в наступ на всіх напрямках. А землю перерили, дерев'ні сараї в полях побудували, опорні пункти в низинах зробили та інше але це все подалі від кордону бо ближнє прикордоння обстрілювалося з квітня 2024 року.
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28.05.2025 20:02 Відповісти
Сьогодні діпстей виклав в телеграм відео з Бловодів сумської області, де йдуть бої. Подібних відео було вже декілька і скрізь одней й те саме - кацапів атакують виключно дрони. Ні одного вибуху від міномета чи снаряду, ні одного ближнього контакту нашої піхоти по підарах.В мене росте все більше оторопіння від того, що ВСУ просто не намагається контратакувати, бо їх там скоріш всього просто кіт заплакав після курської операції і тримати щільний фронт просто нікому.
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28.05.2025 14:37 Відповісти
Насправді - військ там багато , але чому такий результат ...? От питання ...
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28.05.2025 15:03 Відповісти
Насправді військ ні на Сумщіні, ні на будь якій іншій частині фронту абсолтно не багато, якщо не сказати мало. Це проблема.
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28.05.2025 15:19 Відповісти
Де ж тоді ці 1млн200 тисяч Сил Оборони поховалися , якщо їх скрізь не багато ?
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28.05.2025 15:36 Відповісти
Можу запропонувати Вам взяти калькулятор і порахувати. Це не точно але достатньо для розуміння. Кількість Ви вже озвучили, тепер візьміть довжину лінії фронту і порахуйте. А ще є стратегічні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури які охороняються, є тилові підрозділи, підрозділи матеріально технічного забезпечення, ПВО, підрозділи які забезпечують підготовку і навчальний процесс.... Це тільки на вскидку.
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28.05.2025 16:10 Відповісти
Це весь саме штатний склад. На фронті щось до 20 % !
А інші то - логістика, водії, охорона складів і госпіталів, ВСП, штаби и ППД у глибокому тилу, ТЦК, курсанти та інші "служби забезпечення".
П.с. при нинішніх масштабах і ширині фронту навіть мільон "універсальних солдат" замало а не те що дядьків 45+
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28.05.2025 16:29 Відповісти
А авто з трикутником багато і каву п'ють бійці в містечку ( мій списаний сусід каже що то тилові). Може й тилові але щось їх багато.
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28.05.2025 19:51 Відповісти
Як добре що курська операція пройшла з успіхом.
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28.05.2025 15:16 Відповісти
Най-найгундосоСяйний казав що вона ще триває
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28.05.2025 16:30 Відповісти
 
 