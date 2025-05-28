Росіяни штурмують малими піхотними групами лише на невеликому відтинку кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба

Російські окупанти застосовують на Сумщині війська, які воювали проти Сил оборони України в Курській області. Загальна протяжність кордону з Росією на Сумщині становить 550 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ті сили, які ворог тримав навпроти цієї ділянки, атакуючи, зокрема, Сили оборони України під час операції в межах Курської області, зараз вони застосовують на цьому відтинку", - сказав речник Держприкордонслужби.

За його словами, наразі окупанти для штурмів використовують піхоту, яка або заходить пішки, або заїжджає на квадроциклах та мотоциклах. Їхня мета - закріпитися та розширити зону боїв. Важкої техніки на цій ділянці фронту росіяни не застосовують. Однак Андрій Демченко запевнив, що Сили оборони України намагаються знищувати російську піхоту не лише після перетину кордону, але й на підступах до нього.

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