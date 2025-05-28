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Новости Бои на Сумщине
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Россияне штурмуют небольшими пехотными группами только на небольшом участке границы на Сумщине, - Госпогранслужба

Бои на Сумщине

Российские оккупанты применяют на Сумщине войска, которые воевали против Сил обороны Украины в Курской области. Общая протяженность границы с Россией на Сумщине составляет 550 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Те силы, которые враг держал напротив этого участка, атакуя, в частности, Силы обороны Украины во время операции в пределах Курской области, сейчас они применяют на этом отрезке", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас оккупанты для штурмов используют пехоту, которая либо заходит пешком, либо заезжает на квадроциклах и мотоциклах. Их цель - закрепиться и расширить зону боев. Тяжелой техники на этом участке фронта россияне не применяют. Однако Андрей Демченко заверил, что Силы обороны Украины пытаются уничтожать российскую пехоту не только после пересечения границы, но и на подступах к ней.

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Автор: 

Госпогранслужба (6551) Сумская область (3262) боевые действия (4258)


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Топ комментарии
+4
курська операція стала Сумською
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28.05.2025 13:33
+4
Три роки було у наших "великих зелених менеджерів" щоб підготувати сталу оборону на Сумському напрямку. Та за ці роки можна було там переррити і замінувати все у доль і впоперек але потужні менеджери як завжди зробили свою чорну справу.!!!
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28.05.2025 14:08
+3
У генералів, які погодилися брати участь в операції а не пішли в отставку, відсутнє таке стародавнє поняття як офіцерська честь.
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28.05.2025 14:02
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курська операція стала Сумською
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28.05.2025 13:33 Ответить
У генералів, які погодилися брати участь в операції а не пішли в отставку, відсутнє таке стародавнє поняття як офіцерська честь.
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28.05.2025 14:02 Ответить
А в Юнаківці хто?
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28.05.2025 13:56 Ответить
Через кілька днів побачите ...
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28.05.2025 15:01 Ответить
Три роки було у наших "великих зелених менеджерів" щоб підготувати сталу оборону на Сумському напрямку. Та за ці роки можна було там переррити і замінувати все у доль і впоперек але потужні менеджери як завжди зробили свою чорну справу.!!!
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28.05.2025 14:08 Ответить
Яка оборона? Багато хто рвався в наступ на всіх напрямках. А землю перерили, дерев'ні сараї в полях побудували, опорні пункти в низинах зробили та інше але це все подалі від кордону бо ближнє прикордоння обстрілювалося з квітня 2024 року.
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28.05.2025 20:02 Ответить
Сьогодні діпстей виклав в телеграм відео з Бловодів сумської області, де йдуть бої. Подібних відео було вже декілька і скрізь одней й те саме - кацапів атакують виключно дрони. Ні одного вибуху від міномета чи снаряду, ні одного ближнього контакту нашої піхоти по підарах.В мене росте все більше оторопіння від того, що ВСУ просто не намагається контратакувати, бо їх там скоріш всього просто кіт заплакав після курської операції і тримати щільний фронт просто нікому.
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28.05.2025 14:37 Ответить
Насправді - військ там багато , але чому такий результат ...? От питання ...
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28.05.2025 15:03 Ответить
Насправді військ ні на Сумщіні, ні на будь якій іншій частині фронту абсолтно не багато, якщо не сказати мало. Це проблема.
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28.05.2025 15:19 Ответить
Де ж тоді ці 1млн200 тисяч Сил Оборони поховалися , якщо їх скрізь не багато ?
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28.05.2025 15:36 Ответить
Можу запропонувати Вам взяти калькулятор і порахувати. Це не точно але достатньо для розуміння. Кількість Ви вже озвучили, тепер візьміть довжину лінії фронту і порахуйте. А ще є стратегічні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури які охороняються, є тилові підрозділи, підрозділи матеріально технічного забезпечення, ПВО, підрозділи які забезпечують підготовку і навчальний процесс.... Це тільки на вскидку.
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28.05.2025 16:10 Ответить
Дивно - кацапам 620тис , на те саме , цілком вистачає ...
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28.05.2025 22:41 Ответить
Це весь саме штатний склад. На фронті щось до 20 % !
А інші то - логістика, водії, охорона складів і госпіталів, ВСП, штаби и ППД у глибокому тилу, ТЦК, курсанти та інші "служби забезпечення".
П.с. при нинішніх масштабах і ширині фронту навіть мільон "універсальних солдат" замало а не те що дядьків 45+
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28.05.2025 16:29 Ответить
А авто з трикутником багато і каву п'ють бійці в містечку ( мій списаний сусід каже що то тилові). Може й тилові але щось їх багато.
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28.05.2025 19:51 Ответить
Як добре що курська операція пройшла з успіхом.
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28.05.2025 15:16 Ответить
Най-найгундосоСяйний казав що вона ще триває
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28.05.2025 16:30 Ответить
 
 