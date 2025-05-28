Россияне штурмуют небольшими пехотными группами только на небольшом участке границы на Сумщине, - Госпогранслужба

Российские оккупанты применяют на Сумщине войска, которые воевали против Сил обороны Украины в Курской области. Общая протяженность границы с Россией на Сумщине составляет 550 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Те силы, которые враг держал напротив этого участка, атакуя, в частности, Силы обороны Украины во время операции в пределах Курской области, сейчас они применяют на этом отрезке", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас оккупанты для штурмов используют пехоту, которая либо заходит пешком, либо заезжает на квадроциклах и мотоциклах. Их цель - закрепиться и расширить зону боев. Тяжелой техники на этом участке фронта россияне не применяют. Однако Андрей Демченко заверил, что Силы обороны Украины пытаются уничтожать российскую пехоту не только после пересечения границы, но и на подступах к ней.

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