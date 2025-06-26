За $5 тыс. доставляли в приграничье мужчин фургоном с хлебом: задержаны супруги из Закарпатья и их помощник, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Мукачевского отряда разоблачили группировку, которая занималась переправкой лиц через границу на Закарпатье.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник - житель села Косовская Поляна. Они придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничье мужчин призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису.
"В рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, злоумышленников застали с поличным, когда те как раз пытались переправить в Румынию 24-летнего львовянина. Свои услуги дельцы оценили в 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГПСУ.
Сообщается, что всех трех фигурантов уголовного производства задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
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Ну ось вибачв вдало помандрували. Уікаво коли, відразу 24.02.2022 року чи вже згодом, в 2023 2024?
Шо, зовсім никуди а ни ногой?
Ну хочь на рибалку, за грибами або на пулювання?
Але ж, Зеленський з оточенням та портновські, сидять щільно, на цих прокурорсько-суддівських схемах??!! Безкарність за вчинений злочин, породжую зраду і кров, у подальшому!
Як приклад, з беркутньою!
Смерть прутіну з орками!