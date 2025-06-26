За $5 тыс. доставляли в приграничье мужчин фургоном с хлебом: задержаны супруги из Закарпатья и их помощник, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили группировку, которая занималась переправкой лиц через границу на Закарпатье.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник - житель села Косовская Поляна. Они придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничье мужчин призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису.

Смотрите: Вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову: В Одесской области задержали правоохранителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

"В рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, злоумышленников застали с поличным, когда те как раз пытались переправить в Румынию 24-летнего львовянина. Свои услуги дельцы оценили в 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что всех трех фигурантов уголовного производства задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также смотрите: Переправлял мужчин за границу за $18 500: на Львовщине разоблачена схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







