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Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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За $5 тыс. доставляли в приграничье мужчин фургоном с хлебом: задержаны супруги из Закарпатья и их помощник, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Мукачевского отряда разоблачили группировку, которая занималась переправкой лиц через границу на Закарпатье.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник - житель села Косовская Поляна. Они придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничье мужчин призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису.

Смотрите: Вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову: В Одесской области задержали правоохранителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

"В рамках уголовного производства, открытого по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, злоумышленников застали с поличным, когда те как раз пытались переправить в Румынию 24-летнего львовянина. Свои услуги дельцы оценили в 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГПСУ.

Раскрыта схема переправки мужчин за границу в Закарпатье

Сообщается, что всех трех фигурантов уголовного производства задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также смотрите: Переправлял мужчин за границу за $18 500: на Львовщине разоблачена схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Раскрыта схема переправки мужчин за границу в Закарпатье
Раскрыта схема переправки мужчин за границу в Закарпатье
Раскрыта схема переправки мужчин за границу в Закарпатье
Раскрыта схема переправки мужчин за границу в Закарпатье

Автор: 

Госпогранслужба (6641) уклонисты (959) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+5
А в чому порушення? У нас правова держава чи балаган? І якщо балаган, то які такі обов'язки у громадян.
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26.06.2025 12:54 Ответить
+4
То есть привезти человека к себе домой и поселить у себя это уже уголовное преступление? И консультации по приемам плавания тоже запрещены законом?
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26.06.2025 12:52 Ответить
+3
Найбільш трудолюбиві і винахідливі оптимісти в Україні- це переправщики за кордон: працюють вдень і вночі не покладаючи рук, незважаючи на всі невдачі.
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26.06.2025 13:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Румуни ся зголодніли? Багато хліба прагнуть, побільше фургонів, може ще з прицепами,.....
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26.06.2025 12:51 Ответить
Найбільш трудолюбиві і винахідливі оптимісти в Україні- це переправщики за кордон: працюють вдень і вночі не покладаючи рук, незважаючи на всі невдачі.
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26.06.2025 13:09 Ответить
За кордоном добре. Розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають. Навіть працювати не треба.
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26.06.2025 13:12 Ответить
Ну чому ж. Приїжджають і з-за кордону в Україну іноземці, цілком добровільно і воюють у ЗСУ. І теж не безплатно.
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26.06.2025 13:20 Ответить
Отож бо. А ти цілодобово ниєш на Цензорі і ніхто нічого не дає.
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26.06.2025 14:52 Ответить
Я собі сам заробляю.
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26.06.2025 16:26 Ответить
То есть привезти человека к себе домой и поселить у себя это уже уголовное преступление? И консультации по приемам плавания тоже запрещены законом?
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26.06.2025 12:52 Ответить
Саме так. Показав можливому "ухилянту" Молдову на карті - турма.
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26.06.2025 14:45 Ответить
Там режим прикордонної зони, з відповідними обмеженнями, а так нічого страшного)
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26.06.2025 18:57 Ответить
А в чому порушення? У нас правова держава чи балаган? І якщо балаган, то які такі обов'язки у громадян.
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26.06.2025 12:54 Ответить
Сендвіч "Ухилянт з хлібом".
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26.06.2025 12:57 Ответить
Ость таки вони, мандри. Мандрівники невтомлюються мандрувати.
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26.06.2025 13:05 Ответить
То є так. Не все ж життя сидіти на старому пропердженому дивані і строчити коменти
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26.06.2025 13:31 Ответить
То хто ж вас, Кирюха, тримає на тому дивані? Альцгеймер з Падагрою чи Даннінг з Крюгером?
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26.06.2025 14:13 Ответить
А тебе хто?
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26.06.2025 14:43 Ответить
Ви Кирюха?
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26.06.2025 14:47 Ответить
Просто цікаво.
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26.06.2025 14:51 Ответить
Ааааа, цікаво.
Ну ось вибачв вдало помандрували. Уікаво коли, відразу 24.02.2022 року чи вже згодом, в 2023 2024?
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26.06.2025 14:53 Ответить
Хто куди помандрував? Я в Києві вже багато років і нікуди не виїзджав.
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26.06.2025 14:57 Ответить
Я теж у Києав, багато років.
Шо, зовсім никуди а ни ногой?
Ну хочь на рибалку, за грибами або на пулювання?
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26.06.2025 15:04 Ответить
Як шо не помандрував чого прапор не України? От тільки не росказуйте про віпієни тощо.
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26.06.2025 15:22 Ответить
Виїжджав він до Києва, в 2015, потім, разом зі своїми, в 2022, коли ті драпали, повернувся на ;малую родіну;, в Донецьк.
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26.06.2025 16:27 Ответить
Ти помішаний на Донецьку та Горлівці, тулиш їх де треба і де не треба. Дитячі комплекси та психологічна травма з ними пов"язана? Там тебе проти волі зробили жінкою?
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26.06.2025 20:57 Ответить
Ти будеш доказувати що в тебе раніше нік був не счастлівий даунбасьонок?
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26.06.2025 23:00 Ответить
Знов мариш? Я на Донбасі ніколи не був. І не збираюсь бути.
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27.06.2025 02:40 Ответить
Який у тебе був нік до 2019?
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27.06.2025 06:16 Ответить
"Або ми, або галети "Раціон"
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26.06.2025 13:48 Ответить
Російськомовні вмирають у боях за незалежність України, а за..при..та щирі карпатці у вишиванках з дитинства - родинами ухилянтів переправляють...разом з цигарками,бурштином та кругляком....Роками.
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26.06.2025 14:08 Ответить
Чому на подібних фото ухилянти завжди сфотографовані зі спини?
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26.06.2025 14:42 Ответить
Ну, повісити всю оцю, злочинну групу осіб, та і справу закрити!
Але ж, Зеленський з оточенням та портновські, сидять щільно, на цих прокурорсько-суддівських схемах??!! Безкарність за вчинений злочин, породжую зраду і кров, у подальшому!
Як приклад, з беркутньою!
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26.06.2025 15:43 Ответить
Повісити тих, що на фото сфотографовані зі спини? Абсолютно згоден!
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26.06.2025 20:59 Ответить
Прокинься, московіт, ти гадиш під себе!! Дуже смердить, *******, рєпаю і атєчіствам!!
Смерть прутіну з орками!
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26.06.2025 21:08 Ответить
Чого істериш, Карацупа? Чого розверещався, траханий вертухай?
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26.06.2025 21:34 Ответить
 
 