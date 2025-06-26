Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинив роботу через технічний збій

У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках.

Роботу пункту пропуску призупинено через технічні несправності в базі даних, роботи з відновлення вже тривають, повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Водночас у Держприкордонслужбі зауважують, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Відтак, наразі фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Читайте також: У Держприкордонслужбі порадили уникати перетину кордону з Польщею в пункті пропуску "Шегині"

Як повідомлялося, із 24 червня учасники ринку повідомляють про масові затримки бензовозів на українському кордоні через проблеми із розмитненням пального, затримки на кордоні сягають п’яти днів. Причиною затримок називають збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці і Державної податкової служби.