У Держприкордонслужбі порадили уникати перетину кордону з Польщею в пункті пропуску "Шегині"

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко порадив тимчасово уникати перетину кордону в пункті пропуску "Шегині", оскільки реконструкція смуг ускладнює рух.

Про це Демченко заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

"Окремо хотів би порадити людям саме зараз намагатися уникати перетину кордону через пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Там відбувається реконструкція смуг руху, через що певним чином ускладнений рух як для легкових автомобілів, так і для вантажних транспортних засобів", – пояснив Демченко.

Він також порадив перед поїздкою ознайомлюватися із даними про завантаженість пунктів пропуску. Відповідну інформацію публікує Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

Демченко розповів, що станом на 12:00 в пункті пропуску "Шегині" черга легкових автомобілів становила близько 80 транспортних засобів, натомість на інших цих напрямках черги були відсутні.

"Тому моя порада: до завершення реконструкції по цьому пункту пропуску намагатися для себе обирати інші пункти пропуску, інші логістичні напрямки для того, щоб не простоювати в чергах", – підкреслив Демченко.

Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.