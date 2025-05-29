Митники попередили про сповільнення руху вантажівок на кордоні з Польщею

У пункті пропуску "Шегині – Медика" можливе сповільнення руху вантажівок у зв’язку з будівельними роботами.

Про це повідомила Державна митна служба.

"У зв’язку з виконанням будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на час реконструкції на території пункту пропуску буде відсутнє місце для накопичення транспортних засобів, тому перевізників закликають враховувати це під час подання документів для митного оформлення.

Зважаючи на ці обставини, митники радять обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.

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Як повідомлялося, 12 травня міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестами з боку польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Причина митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Пізніше, 13 травня, Люблінський апеляційний суд заборонив протести на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні. Блокаду зрештою припинили.