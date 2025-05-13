Суд Любліна заборонив протестувальникам блокувати кордон з Україною

Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.

Про це пише Radio Lublin, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення було прийнято на закритому засіданні у так званому 24-годинному режимі. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який учора скасував заборону війта, та видав письмове обґрунтування цього рішення", - зазначила суддя Апеляційного суду Дорота Яніцька.

Вона додала, що суд звернув увагу на визначення "зібрання", оскільки в цьому конкретному випадку не йшлося про публічне зібрання, а скоріше про блокування дороги. Тому, на переконання Апеляційного суду, війт гміни прийняв правильне рішення, забороняючи проведення цього заходу.

Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що він ще не отримав офіційного підтвердження з Апеляційного суду про заборону протесту, але зазначив, що протестувальники його виконають.

"Ми живемо в правовій державі. Тому якщо Апеляційний суд ухвалив рішення, що ми не можемо проводити таке зібрання, що не можемо здійснювати протест, то ми, звісно, залишимо кордон", - зазначив Меклер.

