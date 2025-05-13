Суд Любліна заборонив протестувальникам блокувати кордон з Україною
Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.
Про це пише Radio Lublin, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення було прийнято на закритому засіданні у так званому 24-годинному режимі. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який учора скасував заборону війта, та видав письмове обґрунтування цього рішення", - зазначила суддя Апеляційного суду Дорота Яніцька.
Вона додала, що суд звернув увагу на визначення "зібрання", оскільки в цьому конкретному випадку не йшлося про публічне зібрання, а скоріше про блокування дороги. Тому, на переконання Апеляційного суду, війт гміни прийняв правильне рішення, забороняючи проведення цього заходу.
Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що він ще не отримав офіційного підтвердження з Апеляційного суду про заборону протесту, але зазначив, що протестувальники його виконають.
"Ми живемо в правовій державі. Тому якщо Апеляційний суд ухвалив рішення, що ми не можемо проводити таке зібрання, що не можемо здійснювати протест, то ми, звісно, залишимо кордон", - зазначив Меклер.
Чуваки, за гроші раші намагалися блокувати пункт пропуску. Суд заборонив їм це робити. Чуваки згодилися на виконнаннятрішення суду.
Що саме " звиздець"?
А у пшеків не один пугкт..
І так, Rafał таке імя є досить розповсюдженим у Польщі
А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
Будь як меклер))
Тобто - знову цей Рафал Меклер, оплачувана Москвою шльондра.
З початком вторгнення РФ в Україну, Rafał Mekler Transport та інші польські компанії (Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS) проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій.