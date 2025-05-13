УКР
Суд Любліна заборонив протестувальникам блокувати кордон з Україною

Суд заборонив блокувати кордон Польщі та України

Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.

Про це пише Radio Lublin, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення було прийнято на закритому засіданні у так званому 24-годинному режимі. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який учора скасував заборону війта, та видав письмове обґрунтування цього рішення", - зазначила суддя Апеляційного суду Дорота Яніцька.

Вона додала, що суд звернув увагу на визначення "зібрання", оскільки в цьому конкретному випадку не йшлося про публічне зібрання, а скоріше про блокування дороги. Тому, на переконання Апеляційного суду, війт гміни прийняв правильне рішення, забороняючи проведення цього заходу.

Читайте: Польща планує провести наступного року конференцію з відбудови України, - Туск

Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що він ще не отримав офіційного підтвердження з Апеляційного суду про заборону протесту, але зазначив, що протестувальники його виконають.

"Ми живемо в правовій державі. Тому якщо Апеляційний суд ухвалив рішення, що ми не можемо проводити таке зібрання, що не можемо здійснювати протест, то ми, звісно, залишимо кордон", - зазначив Меклер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини, - МЗС

+13
Протест - будь ласочка! Уздовж усіх доріг з якими завгодно протестними написами на плакатиках. Свобода слова є свобода слова, свобода маніфестацій є свобода маніфестацій. Свобода страйку - й поготів: не працюйте хоч до кінця світу.

А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
13.05.2025 20:07 Відповісти
+9
А що до цього це було типу законно? Що за звіздец в Польщі
13.05.2025 20:01 Відповісти
+4
а чого б їм таки не проводити протест - але десь метрів за 5-10 від узбіччя? наші водії їм би ще й прапорцями махали. А то дуже ж на дорозі небезпечно
13.05.2025 20:02 Відповісти
А що до цього це було типу законно? Що за звіздец в Польщі
13.05.2025 20:01 Відповісти
До цього, старости погоджували.
13.05.2025 21:14 Відповісти
У чому " звіздець" у Польщі?
Чуваки, за гроші раші намагалися блокувати пункт пропуску. Суд заборонив їм це робити. Чуваки згодилися на виконнаннятрішення суду.
Що саме " звиздець"?
13.05.2025 21:46 Відповісти
В Іспанії якраз беспрєбєл повний з блокуванням доріг- улюблена розвага каталунських свинопасів,коли в них загострення сепарстистське
13.05.2025 23:30 Відповісти
Рпфаел - чисьий поляк

А у пшеків не один пугкт..
13.05.2025 20:01 Відповісти
Скільки був у Польщі, жодного разу не чув щоб поляки називали українців -холами.
І так, Rafał таке імя є досить розповсюдженим у Польщі
13.05.2025 21:33 Відповісти
а чого б їм таки не проводити протест - але десь метрів за 5-10 від узбіччя? наші водії їм би ще й прапорцями махали. А то дуже ж на дорозі небезпечно
13.05.2025 20:02 Відповісти
Шось с переводом глюк в свіфті? Ну нічого до ранку через превозчіків Білорусі нал завезуть то і рава руську перекриють ще від счастя льохкіх пєнєнджек.
13.05.2025 20:03 Відповісти
Протест - будь ласочка! Уздовж усіх доріг з якими завгодно протестними написами на плакатиках. Свобода слова є свобода слова, свобода маніфестацій є свобода маніфестацій. Свобода страйку - й поготів: не працюйте хоч до кінця світу.

А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
13.05.2025 20:07 Відповісти
Ну справжній маклер цей меклер, грошики з немитих струсив і вирок суду їм у пику в якості акту виконаних робіт!
Будь як меклер))
13.05.2025 20:21 Відповісти
"Організатор протесту Рафал Меклер"

Тобто - знову цей Рафал Меклер, оплачувана Москвою шльондра.
13.05.2025 21:48 Відповісти
Організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Рафал Меклер є представником осередку проросійської партії Конфедерація свободи та незалежності, що має зв'язки з Росією: лідер партії Януш Корвін-Мікке, виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупації .
З початком вторгнення РФ в Україну, Rafał Mekler Transport та інші польські компанії (Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS) проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій.
14.05.2025 05:39 Відповісти
Так виявляється; можемо, коли хочемо, припинити блокування... А минулого разу пів року яйця чесали, не могли розблокувати.
14.05.2025 07:45 Відповісти
 
 