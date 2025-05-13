Польща планує провести наступного року конференцію з відбудови України, - Туск

Польща має намір провести у 2026 році конференцію з відбудови України і буде активною у проєктах з повоєнного відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у вівторок перед засіданням польського уряду заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Глава польського уряду зазначив, що в липні цього року в Римі відбудеться конференція з відбудови України, на якій будуть присутніми представники багатьох країн, тисячі компаній, експертів, які зацікавлені у відбудові України після завершення війни.

"Йдеться по бізнес-проєкти на багато мільярдів. Це не лише допомога Україні, але й великий бізнес. Ми будемо присутні в Римі на цій конференції. Ми також здійснили зусилля, і не хочу забігати вперед, але маємо серйозні шанси, щоб провести в наступному році в Польщі конференцію, яка збирає тисячі інвесторів. Я сподіваюся, що ці очікування збудуться, ми на хорошому шляху до цього", - підкреслив Туск.

Польський прем’єр на засіданні уряду також подякував главі МЗС РП Радославу Сікорському за "спільні зусилля, щоб Польща була у ключовій групі, яка буде присутньою при різних рішеннях, що стосуються України". У цьому контексті він звернув увагу на будування формату "Веймарський трикутник+", що "з очевидних причин не було простим завданням, адже Польща не є найбільшою країною Європи".

"Те, що ми на рівні прем’єрів та рівні глав МЗС беремо участь у цих переговорах, є результатом серйозної гри, і не всі в Європі, як ви розумієте, задоволені з цього приводу",- зазначив Туск.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України після війни, і країн, які допомагали Росії, серед них не буде.