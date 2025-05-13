Польша планирует провести в следующем году конференцию по восстановлению Украины, - Туск

Польша намерена провести в 2026 году конференцию по восстановлению Украины и будет активной в проектах по послевоенному восстановлению Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник перед заседанием польского правительства заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава польского правительства отметил, что в июле этого года в Риме состоится конференция по восстановлению Украины, на которой будут присутствовать представители многих стран, тысячи компаний, экспертов, которые заинтересованы в восстановлении Украины после завершения войны.

"Речь идет о бизнес-проектах на многие миллиарды. Это не только помощь Украине, но и большой бизнес. Мы будем присутствовать в Риме на этой конференции. Мы также предприняли усилия, и не хочу забегать вперед, но имеем серьезные шансы, чтобы провести в следующем году в Польше конференцию, которая собирает тысячи инвесторов. Я надеюсь, что эти ожидания сбудутся, мы на хорошем пути к этому", - подчеркнул Туск.

Польский премьер на заседании правительства также поблагодарил главу МИД РП Радослава Сикорского за "совместные усилия, чтобы Польша была в ключевой группе, которая будет присутствовать при различных решениях, касающихся Украины". В этом контексте он обратил внимание на построение формата "Веймарский треугольник+", что "по очевидным причинам не было простой задачей, ведь Польша не является крупнейшей страной Европы".

"То, что мы на уровне премьеров и уровне глав МИД участвуем в этих переговорах, является результатом серьезной игры, и не все в Европе, как вы понимаете, довольны по этому поводу",- отметил Туск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины после войны, и стран, которые помогали России, среди них не будет.