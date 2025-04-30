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Новости Восстановление Украины после войны
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Правительство Австрии назначило Вольфганга Анценгрубера координатором по восстановлению Украины

Вольфганг Анценгрубер – координатор восстановления Украины в Австрии

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер представила специального координатора по вопросам восстановления Украины - им стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Presse.

Как отмечается, в Украине уже работают непосредственно около 200 австрийских компаний, которые обеспечивают рабочие места и способствуют стабильности.

"Есть сильные компании с необходимым опытом", - подчеркнула Майнль-Райзингер.

Сообщается, что Вольфганг Анценгрубер возьмет на себя эту роль на общественных началах.

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Он назвал приоритетными направлениями зеленую энергетику, гидроэлектроэнергетику, инфраструктуру, машиностроение, дорожное строительство, жилье, услуги, страхование и финансы.

По его словам, это "сложная и многогранная работа".

Анценгрубер отметил, что хочет помочь австрийским компаниям реализовать свой потенциал.

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Автор: 

Австрия (812) восстановление (211)


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Поважають забобони нашого бубочки!
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30.04.2025 19:46 Ответить
але, австріяки, спочатку зброя, а вже потім відбудова

.
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30.04.2025 19:47 Ответить
Австрія завше була, і цим пишалась, нейтральною державою. Більш того - Відень завжди вважався місцем, в якому розвідки, і різні агенти вважали безпечним для контактів, зустрічей, і неформальних перемовин, місцем - такою собі Меккою для спецслужб!
Відтак, оці переформатування точок зору Австрійських очільників є дуже важливим, який відображає квантовий перехід поглядів Австрійців на відносини по осі Захід-Схід!
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30.04.2025 20:47 Ответить
добре шо хоч не шикльгрубера
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30.04.2025 21:16 Ответить
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30.04.2025 21:24 Ответить
 
 