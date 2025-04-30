Правительство Австрии назначило Вольфганга Анценгрубера координатором по восстановлению Украины
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер представила специального координатора по вопросам восстановления Украины - им стал бывший председатель правления энергетического концерна Verbund Вольфганг Анценгрубер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Presse.
Как отмечается, в Украине уже работают непосредственно около 200 австрийских компаний, которые обеспечивают рабочие места и способствуют стабильности.
"Есть сильные компании с необходимым опытом", - подчеркнула Майнль-Райзингер.
Сообщается, что Вольфганг Анценгрубер возьмет на себя эту роль на общественных началах.
Он назвал приоритетными направлениями зеленую энергетику, гидроэлектроэнергетику, инфраструктуру, машиностроение, дорожное строительство, жилье, услуги, страхование и финансы.
По его словам, это "сложная и многогранная работа".
Анценгрубер отметил, что хочет помочь австрийским компаниям реализовать свой потенциал.
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Відтак, оці переформатування точок зору Австрійських очільників є дуже важливим, який відображає квантовий перехід поглядів Австрійців на відносини по осі Захід-Схід!