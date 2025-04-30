Уряд Австрії призначив Вольфганга Анценгрубера координатором з відбудови України

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відбудови України – ним став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценгрубер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Presse.

Як зазначається, в Україні вже працюють безпосередньо близько 200 австрійських компаній, які забезпечують робочі місця та сприяють стабільності.

"Маємо сильні компанії з необхідним досвідом", – наголосила Майнль-Райзінгер.

Повідомляється, що Вольфганг Анценгрубер візьме на себе цю роль на громадських засадах.

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Він назвав пріоритетними напрямками зелену енергетику, гідроелектроенергетику, інфраструктуру, машинобудування, дорожнє будівництво, житло, послуги, страхування та фінанси.

За його словами, це "складна й багатогранна робота".

Анценгрубер зауважив, що хоче допомогти австрійським компаніям реалізувати свій потенціал.

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