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Новини Відбудова України після війни
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Уряд Австрії призначив Вольфганга Анценгрубера координатором з відбудови України

Вольфганг Анценгрубер - координатор відбудови України в Австрії

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відбудови України – ним став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценгрубер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Presse.

Як зазначається, в Україні вже працюють безпосередньо близько 200 австрійських компаній, які забезпечують робочі місця та сприяють стабільності.

"Маємо сильні компанії з необхідним досвідом", – наголосила Майнль-Райзінгер.

Повідомляється, що Вольфганг Анценгрубер візьме на себе цю роль на громадських засадах.

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Він назвав пріоритетними напрямками зелену енергетику, гідроелектроенергетику, інфраструктуру, машинобудування, дорожнє будівництво, житло, послуги, страхування та фінанси.

За його словами, це "складна й багатогранна робота".

Анценгрубер зауважив, що хоче допомогти австрійським компаніям реалізувати свій потенціал.

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Автор: 

Австрія (965) відбудова (355)


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Поважають забобони нашого бубочки!
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30.04.2025 19:46 Відповісти
але, австріяки, спочатку зброя, а вже потім відбудова

.
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30.04.2025 19:47 Відповісти
Австрія завше була, і цим пишалась, нейтральною державою. Більш того - Відень завжди вважався місцем, в якому розвідки, і різні агенти вважали безпечним для контактів, зустрічей, і неформальних перемовин, місцем - такою собі Меккою для спецслужб!
Відтак, оці переформатування точок зору Австрійських очільників є дуже важливим, який відображає квантовий перехід поглядів Австрійців на відносини по осі Захід-Схід!
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30.04.2025 20:47 Відповісти
добре шо хоч не шикльгрубера
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30.04.2025 21:16 Відповісти
 
 