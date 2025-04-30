Уряд Австрії призначив Вольфганга Анценгрубера координатором з відбудови України
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відбудови України – ним став колишній голова правління енергетичного концерну Verbund Вольфганг Анценгрубер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Presse.
Як зазначається, в Україні вже працюють безпосередньо близько 200 австрійських компаній, які забезпечують робочі місця та сприяють стабільності.
"Маємо сильні компанії з необхідним досвідом", – наголосила Майнль-Райзінгер.
Повідомляється, що Вольфганг Анценгрубер візьме на себе цю роль на громадських засадах.
Він назвав пріоритетними напрямками зелену енергетику, гідроелектроенергетику, інфраструктуру, машинобудування, дорожнє будівництво, житло, послуги, страхування та фінанси.
За його словами, це "складна й багатогранна робота".
Анценгрубер зауважив, що хоче допомогти австрійським компаніям реалізувати свій потенціал.
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Відтак, оці переформатування точок зору Австрійських очільників є дуже важливим, який відображає квантовий перехід поглядів Австрійців на відносини по осі Захід-Схід!