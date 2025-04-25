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Україна має сама вирішувати, які територіальні поступки готова зробити, - МЗС Австрії

міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер

Україна має сама вирішувати щодо умов справедливого миру та можливих поступок, на які вона готова піти.

Про це заявила очільниця МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме Україна приймає рішення щодо власної обороноздатності. Я вважаю, що це природне, суверенне право кожного народу — захищатися, якщо на нього здійснено настільки жорстокий напад", - заявила глава австрійського МЗС.

Вона вказала на те, що після зустрічі у Джидді, коли Україна заявила про готовність до повного припинення вогню, стало зрозуміло, що саме Росія не зацікавлена у мирі.

"Саме Україні вирішувати, коли вона хоче миру та які територіальні поступки готова зробити. Це не нам вирішувати. Але у нас, як у Європи, є власні інтереси. Чому? Бо нас турбує, щоб не стало нормою — вирішувати територіальні апетити на полі бою, танками, гранатами, дронами та артилерією. Тут ідеться про наші власні інтереси як європейців, які, криваво навчені після 1945 року, дійшли висновку, що краще домовлятися за столом переговорів у максимально об’єднаній Європі, ніж знову використовувати військові засоби", - заявила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до миру, але важливо зміцнити її переговорну позицію, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

За словами Майнль-Райзінгер, саме тут полягає інтерес Австрії та Європи загалом, щоб в Україні було досягнуто саме справедливий мир.

"Тому я бачу й власний інтерес у питанні, що таке справедливий мир. Це не лише рішення України, але, безумовно, передусім — її рішення. І так, це також було як холодний душ, усвідомити, що дипломатичну силу можна ефективно застосовувати лише тоді, коли в резерві є певні засоби тиску, інструменти впливу. І саме цей шлях обрала Європа — шлях розумних санкцій, які серйозно б’ють по Росії та чинять на неї тиск", - заявила міністерка.

Вона вказала на важливість зробити висновки з "холодного душу" — "а саме, що Європа має сама піклуватися про власну обороноздатність". "Ми більше не можемо передавати цю відповідальність іншим. Надійність партнерства з США вже не виглядає беззаперечною, і в підсумку йдеться про наші інтереси тут, у Європі", - сказала Майнль-Райзінгер.

Водночас, очільниця МЗС нейтральної Австрії заявила про болісне усвідомлення одного з наслідків війни РФ проти України – "нейтралітет сам по собі не захищає, якщо агресор його не визнає". 

Також читайте: Глава МЗС Австрії Майнл-Райзінгер запевнила в подальшій підтримці України: Мир - це більше, ніж короткочасне замовкання зброї

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Австрія (962) перемовини (2900)


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Топ коментарі
+9
Згодні відмовитися від Таганрогу та Ростову.
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25.04.2025 18:42
+6
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій. Іншого справедливого миру не може бути. Якщо мир по лінії фронту то це НЕ справедливий мир.
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25.04.2025 18:47
+5
А́ншлюс (від нім. Anschluss,) - приєднання, об'єднання, анексія) - приєднання Австрії до нацистської Німеччини 11-13 березня 1938 року.
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25.04.2025 18:41
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А́ншлюс (від нім. Anschluss,) - приєднання, об'єднання, анексія) - приєднання Австрії до нацистської Німеччини 11-13 березня 1938 року.
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25.04.2025 18:41 Відповісти
Згодні відмовитися від Таганрогу та Ростову.
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25.04.2025 18:42 Відповісти
А Белгород та Краснодар, що робитимемо?
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25.04.2025 18:57 Відповісти
Все вірно каже очільниця МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер,
про те , що тільки Украіна вирішує своє питання миру ,
але ж тоді нічого не дістанеться
Трампу і його окурку Ху@лу ! 😣

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25.04.2025 18:44 Відповісти
Після подій в Австрії, у 20 столітті, має бути усе логічно в сьогоденні країни!
Але ж попередниця з МЗС Австрії, чомусь утікала, аж на московію??
Мабуть, вона, саме історію Австрії, і не знала??
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25.04.2025 18:45 Відповісти
Україна вже вирішила, ніяких, усі свої території будуть в той чи інший спосіб повернуті!
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25.04.2025 18:46 Відповісти
Ну о Кубани конечно подумать можно , но есть нюансы...
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25.04.2025 18:47 Відповісти
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій. Іншого справедливого миру не може бути. Якщо мир по лінії фронту то це НЕ справедливий мир.
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25.04.2025 18:47 Відповісти
За рахунок чого Україна може вийти на кордони 1991 році, будь-ласка дайте відповідь?
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25.04.2025 18:57 Відповісти
Логічно, коли гопота вночі з ножем ставить риторичне запитання «гаманець або життя», то тільки тобі вирішувати, що вибрати.
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25.04.2025 18:59 Відповісти
Україна має сама вирішувати, які територіальні поступки готова зробити???!!!

А чому це Україна повинна робити поступки агресору?
Мадам, ви що з дуба впали?
Якщо вас будуть гвалтувати, ви будете робити поступки гвалтівнику?
А потім він захоче вас просто задушити
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25.04.2025 19:00 Відповісти
Який же,курва,тонкий натяк((А без територіальних поступок ніяк?((Може для початку хоч тауруси замутіть?Німцям там нашепчіть на гохдойчі.
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25.04.2025 19:01 Відповісти
та вінок пришліть, з написом ВІД ЛИЦЕМІРНОЇ СЦИКЛИВОЇ АВСТРІЇ.
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25.04.2025 19:15 Відповісти
В коментах - перепис мрійників . В найближчі кілька років - шанси на повернення територій - мізерні .
Потрібно визнавати де-факто , але не де-юре. І зосередитися на реформах всередині країни та на оборонних лініях
Якщо цього не зробити - то Україна втратить не тільки території - а й мільйони людей ,що виїдуть з бантустану брехні та корупції ..
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25.04.2025 19:18 Відповісти
Всі без винятку знають що таке справедливий мир. Коли починаються розмови що "Україна має сама вирішувати які території віддавати *****" то це сороміцьке підштовхування України в прірву зради. І всі вони це розуміють, але дуже хочеться "пересидіти" ще якийсь час за українськими спинами і "доозброїтись". Що ж тут зробиш коли старі європейські політики тянуть час щоб встигнути здохнути до знищення і окупації європи кацапнею. Їм плювати на своїх дітей і внуків бо "після нас хоч потоп"...
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25.04.2025 19:22 Відповісти
Ну наприклад ми можемо не захоплювати мацкву - це єдина наша поступка.
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25.04.2025 19:22 Відповісти
Слабаки! Не буде у Європи Ренесансу. Раз готова лягти під путла. Які ще територіальні поступки? Що за австрійські чоботи нам пропонують?
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25.04.2025 19:27 Відповісти
МЗС Австії тендітно "няньчить" Фірташа і не видає цього типа для суду ФБР... І ця країна вчить нас "справедливості"?
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25.04.2025 19:28 Відповісти
 
 