Україна має сама вирішувати, які територіальні поступки готова зробити, - МЗС Австрії

Україна має сама вирішувати щодо умов справедливого миру та можливих поступок, на які вона готова піти.

Про це заявила очільниця МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме Україна приймає рішення щодо власної обороноздатності. Я вважаю, що це природне, суверенне право кожного народу — захищатися, якщо на нього здійснено настільки жорстокий напад", - заявила глава австрійського МЗС.

Вона вказала на те, що після зустрічі у Джидді, коли Україна заявила про готовність до повного припинення вогню, стало зрозуміло, що саме Росія не зацікавлена у мирі.

"Саме Україні вирішувати, коли вона хоче миру та які територіальні поступки готова зробити. Це не нам вирішувати. Але у нас, як у Європи, є власні інтереси. Чому? Бо нас турбує, щоб не стало нормою — вирішувати територіальні апетити на полі бою, танками, гранатами, дронами та артилерією. Тут ідеться про наші власні інтереси як європейців, які, криваво навчені після 1945 року, дійшли висновку, що краще домовлятися за столом переговорів у максимально об’єднаній Європі, ніж знову використовувати військові засоби", - заявила міністр.

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За словами Майнль-Райзінгер, саме тут полягає інтерес Австрії та Європи загалом, щоб в Україні було досягнуто саме справедливий мир.

"Тому я бачу й власний інтерес у питанні, що таке справедливий мир. Це не лише рішення України, але, безумовно, передусім — її рішення. І так, це також було як холодний душ, усвідомити, що дипломатичну силу можна ефективно застосовувати лише тоді, коли в резерві є певні засоби тиску, інструменти впливу. І саме цей шлях обрала Європа — шлях розумних санкцій, які серйозно б’ють по Росії та чинять на неї тиск", - заявила міністерка.

Вона вказала на важливість зробити висновки з "холодного душу" — "а саме, що Європа має сама піклуватися про власну обороноздатність". "Ми більше не можемо передавати цю відповідальність іншим. Надійність партнерства з США вже не виглядає беззаперечною, і в підсумку йдеться про наші інтереси тут, у Європі", - сказала Майнль-Райзінгер.

Водночас, очільниця МЗС нейтральної Австрії заявила про болісне усвідомлення одного з наслідків війни РФ проти України – "нейтралітет сам по собі не захищає, якщо агресор його не визнає".

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