Украина должна сама решать, какие территориальные уступки готова сделать, - МИД Австрии

Украина должна сама решать относительно условий справедливого мира и возможных уступок, на которые она готова пойти.

Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Именно Украина принимает решение относительно собственной обороноспособности. Я считаю, что это естественное, суверенное право каждого народа - защищаться, если на него совершено столь жестокое нападение", - заявила глава австрийского МИД.

Она указала на то, что после встречи в Джидде, когда Украина заявила о готовности к полному прекращению огня, стало понятно, что именно Россия не заинтересована в мире.

"Именно Украине решать, когда она хочет мира и какие территориальные уступки готова сделать. Это не нам решать. Но у нас, как у Европы, есть собственные интересы. Почему? Потому что нас беспокоит, чтобы не стало нормой - решать территориальные аппетиты на поле боя, танками, гранатами, дронами и артиллерией. Здесь речь идет о наших собственных интересах как европейцев, которые, кроваво обученные после 1945 года, пришли к выводу, что лучше договариваться за столом переговоров в максимально объединенной Европе, чем снова использовать военные средства", - заявила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к миру, но важно укрепить ее переговорную позицию, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

По словам Майнль-Райзингер, именно здесь заключается интерес Австрии и Европы в целом, чтобы в Украине был достигнут именно справедливый мир.

"Поэтому я вижу и собственный интерес в вопросе, что такое справедливый мир. Это не только решение Украины, но, безусловно, прежде всего - ее решение. И да, это также было как холодный душ, осознать, что дипломатическую силу можно эффективно применять только тогда, когда в резерве есть определенные средства давления, инструменты влияния. И именно этот путь выбрала Европа - путь разумных санкций, которые серьезно бьют по России и оказывают на нее давление", - заявила министр.

Она указала на важность сделать выводы из "холодного душа","а именно, что Европа должна сама заботиться о собственной обороноспособности". "Мы больше не можем передавать эту ответственность другим. Надежность партнерства с США уже не выглядит безоговорочной, и в итоге речь идет о наших интересах здесь, в Европе", - сказала Майнль-Райзингер.

В то же время, глава МИД нейтральной Австрии заявила о болезненном осознании одного из последствий войны РФ против Украины - "нейтралитет сам по себе не защищает, если агрессор его не признает".

Также читайте: Глава МИД Австрии Майнл-Райзингер заверила в дальнейшей поддержке Украины: Мир - это больше, чем кратковременное замолкание оружия