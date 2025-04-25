Украина должна сама решать, какие территориальные уступки готова сделать, - МИД Австрии
Украина должна сама решать относительно условий справедливого мира и возможных уступок, на которые она готова пойти.
Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Именно Украина принимает решение относительно собственной обороноспособности. Я считаю, что это естественное, суверенное право каждого народа - защищаться, если на него совершено столь жестокое нападение", - заявила глава австрийского МИД.
Она указала на то, что после встречи в Джидде, когда Украина заявила о готовности к полному прекращению огня, стало понятно, что именно Россия не заинтересована в мире.
"Именно Украине решать, когда она хочет мира и какие территориальные уступки готова сделать. Это не нам решать. Но у нас, как у Европы, есть собственные интересы. Почему? Потому что нас беспокоит, чтобы не стало нормой - решать территориальные аппетиты на поле боя, танками, гранатами, дронами и артиллерией. Здесь речь идет о наших собственных интересах как европейцев, которые, кроваво обученные после 1945 года, пришли к выводу, что лучше договариваться за столом переговоров в максимально объединенной Европе, чем снова использовать военные средства", - заявила министр.
По словам Майнль-Райзингер, именно здесь заключается интерес Австрии и Европы в целом, чтобы в Украине был достигнут именно справедливый мир.
"Поэтому я вижу и собственный интерес в вопросе, что такое справедливый мир. Это не только решение Украины, но, безусловно, прежде всего - ее решение. И да, это также было как холодный душ, осознать, что дипломатическую силу можно эффективно применять только тогда, когда в резерве есть определенные средства давления, инструменты влияния. И именно этот путь выбрала Европа - путь разумных санкций, которые серьезно бьют по России и оказывают на нее давление", - заявила министр.
Она указала на важность сделать выводы из "холодного душа","а именно, что Европа должна сама заботиться о собственной обороноспособности". "Мы больше не можем передавать эту ответственность другим. Надежность партнерства с США уже не выглядит безоговорочной, и в итоге речь идет о наших интересах здесь, в Европе", - сказала Майнль-Райзингер.
В то же время, глава МИД нейтральной Австрии заявила о болезненном осознании одного из последствий войны РФ против Украины - "нейтралитет сам по себе не защищает, если агрессор его не признает".
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про те , що тільки Украіна вирішує своє питання миру ,
але ж тоді нічого не дістанеться
Трампу і його окурку Ху@лу ! 😣
Але ж попередниця з МЗС Австрії, чомусь утікала, аж на московію??
Мабуть, вона, саме історію Австрії, і не знала??
А чому це Україна повинна робити поступки агресору?
Мадам, ви що з дуба впали?
Якщо вас будуть гвалтувати, ви будете робити поступки гвалтівнику?
А потім він захоче вас просто задушити