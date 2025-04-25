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Новости Мирные переговоры
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Украина должна сама решать, какие территориальные уступки готова сделать, - МИД Австрии

Министр европейских и международных дел Австрии Беате Майньл-Райзингер

Украина должна сама решать относительно условий справедливого мира и возможных уступок, на которые она готова пойти.

Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Именно Украина принимает решение относительно собственной обороноспособности. Я считаю, что это естественное, суверенное право каждого народа - защищаться, если на него совершено столь жестокое нападение", - заявила глава австрийского МИД.

Она указала на то, что после встречи в Джидде, когда Украина заявила о готовности к полному прекращению огня, стало понятно, что именно Россия не заинтересована в мире.

"Именно Украине решать, когда она хочет мира и какие территориальные уступки готова сделать. Это не нам решать. Но у нас, как у Европы, есть собственные интересы. Почему? Потому что нас беспокоит, чтобы не стало нормой - решать территориальные аппетиты на поле боя, танками, гранатами, дронами и артиллерией. Здесь речь идет о наших собственных интересах как европейцев, которые, кроваво обученные после 1945 года, пришли к выводу, что лучше договариваться за столом переговоров в максимально объединенной Европе, чем снова использовать военные средства", - заявила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к миру, но важно укрепить ее переговорную позицию, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

По словам Майнль-Райзингер, именно здесь заключается интерес Австрии и Европы в целом, чтобы в Украине был достигнут именно справедливый мир.

"Поэтому я вижу и собственный интерес в вопросе, что такое справедливый мир. Это не только решение Украины, но, безусловно, прежде всего - ее решение. И да, это также было как холодный душ, осознать, что дипломатическую силу можно эффективно применять только тогда, когда в резерве есть определенные средства давления, инструменты влияния. И именно этот путь выбрала Европа - путь разумных санкций, которые серьезно бьют по России и оказывают на нее давление", - заявила министр.

Она указала на важность сделать выводы из "холодного душа","а именно, что Европа должна сама заботиться о собственной обороноспособности". "Мы больше не можем передавать эту ответственность другим. Надежность партнерства с США уже не выглядит безоговорочной, и в итоге речь идет о наших интересах здесь, в Европе", - сказала Майнль-Райзингер.

В то же время, глава МИД нейтральной Австрии заявила о болезненном осознании одного из последствий войны РФ против Украины - "нейтралитет сам по себе не защищает, если агрессор его не признает".

Также читайте: Глава МИД Австрии Майнл-Райзингер заверила в дальнейшей поддержке Украины: Мир - это больше, чем кратковременное замолкание оружия

Автор: 

Австрия (809) переговоры (4963)


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Топ комментарии
+7
Згодні відмовитися від Таганрогу та Ростову.
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25.04.2025 18:42
+4
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій. Іншого справедливого миру не може бути. Якщо мир по лінії фронту то це НЕ справедливий мир.
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25.04.2025 18:47
+3
А́ншлюс (від нім. Anschluss,) - приєднання, об'єднання, анексія) - приєднання Австрії до нацистської Німеччини 11-13 березня 1938 року.
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25.04.2025 18:41
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А́ншлюс (від нім. Anschluss,) - приєднання, об'єднання, анексія) - приєднання Австрії до нацистської Німеччини 11-13 березня 1938 року.
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25.04.2025 18:41 Ответить
Згодні відмовитися від Таганрогу та Ростову.
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25.04.2025 18:42 Ответить
А Белгород та Краснодар, що робитимемо?
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25.04.2025 18:57 Ответить
Все вірно каже очільниця МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер,
про те , що тільки Украіна вирішує своє питання миру ,
але ж тоді нічого не дістанеться
Трампу і його окурку Ху@лу ! 😣

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25.04.2025 18:44 Ответить
Після подій в Австрії, у 20 столітті, має бути усе логічно в сьогоденні країни!
Але ж попередниця з МЗС Австрії, чомусь утікала, аж на московію??
Мабуть, вона, саме історію Австрії, і не знала??
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25.04.2025 18:45 Ответить
Україна вже вирішила, ніяких, усі свої території будуть в той чи інший спосіб повернуті!
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25.04.2025 18:46 Ответить
Ну о Кубани конечно подумать можно , но есть нюансы...
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25.04.2025 18:47 Ответить
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій. Іншого справедливого миру не може бути. Якщо мир по лінії фронту то це НЕ справедливий мир.
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25.04.2025 18:47 Ответить
За рахунок чого Україна може вийти на кордони 1991 році, будь-ласка дайте відповідь?
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25.04.2025 18:57 Ответить
Логічно, коли гопота вночі з ножем ставить риторичне запитання «гаманець або життя», то тільки тобі вирішувати, що вибрати.
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25.04.2025 18:59 Ответить
Україна має сама вирішувати, які територіальні поступки готова зробити???!!!

А чому це Україна повинна робити поступки агресору?
Мадам, ви що з дуба впали?
Якщо вас будуть гвалтувати, ви будете робити поступки гвалтівнику?
А потім він захоче вас просто задушити
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25.04.2025 19:00 Ответить
Який же,курва,тонкий натяк((А без територіальних поступок ніяк?((Може для початку хоч тауруси замутіть?Німцям там нашепчіть на гохдойчі.
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25.04.2025 19:01 Ответить
 
 