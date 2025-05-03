Есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины после войны, и стран, которые помогали России, среди них не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Точно не будут те, кто помогали России. Это факт. Как можно было помогать, разрушать, чтобы сейчас на этом зарабатывать? Совсем нелогично", - отметил Зеленский.

Он отметил, что "есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины - это те страны, которые помогали Украине во время войны".

"Безусловно, финансами. Оружие - это те же финансы. Или это оружие, или это энергетика, или это прямое поступление в бюджет Украины. Также есть много стран, которые финансировали напрямую регионы нашего государства, помогая всем. Например, Япония не давала оружия, но мы понимаем, какой объем в 15 миллиардов финансировали в устойчивость Украины, прежде всего энергетическую. То есть есть приоритет стран, они будут заниматься восстановлением", - рассказал президент.

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Зеленский сказал, что такой порядок введен потому, что "восстановление не будет осуществляться бесплатно", и поэтому приоритет будет у стран ЕС.

"Это деньги. Какие? Прежде всего деньги Европейского Союза. Стран Европы. Это значит, что в первую очередь это компании Европейского Союза. Это будет выглядеть просто странно, что Европа финансирует, а люди с других рынков приходят и восстанавливают. Я говорю кто в приоритете", - добавил он.

Кроме того, по словам Зеленского, приоритет есть у США.

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"И совершенно справедливо говорят американцы: ну извините, те, кто не помогают, почему они должны зарабатывать? Здесь нет никакого альтруизма, и не было к Украине альтруизма проявлено со стороны тех или иных стран. Это не значит, что кому-то будет что-то запрещено. Может, мы не будем советовать нашим регионам иметь совместные проекты со странами, которые никак не помогали Украине", - добавил президент.