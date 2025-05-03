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Новости Восстановление Украины после войны
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Есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины, - Зеленский

Зеленский о восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины после войны, и стран, которые помогали России, среди них не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Точно не будут те, кто помогали России. Это факт. Как можно было помогать, разрушать, чтобы сейчас на этом зарабатывать? Совсем нелогично", - отметил Зеленский.

Он отметил, что "есть приоритет стран, которые будут участвовать в восстановлении Украины - это те страны, которые помогали Украине во время войны".

"Безусловно, финансами. Оружие - это те же финансы. Или это оружие, или это энергетика, или это прямое поступление в бюджет Украины. Также есть много стран, которые финансировали напрямую регионы нашего государства, помогая всем. Например, Япония не давала оружия, но мы понимаем, какой объем в 15 миллиардов финансировали в устойчивость Украины, прежде всего энергетическую. То есть есть приоритет стран, они будут заниматься восстановлением", - рассказал президент.

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Зеленский сказал, что такой порядок введен потому, что "восстановление не будет осуществляться бесплатно", и поэтому приоритет будет у стран ЕС.

"Это деньги. Какие? Прежде всего деньги Европейского Союза. Стран Европы. Это значит, что в первую очередь это компании Европейского Союза. Это будет выглядеть просто странно, что Европа финансирует, а люди с других рынков приходят и восстанавливают. Я говорю кто в приоритете", - добавил он.

Кроме того, по словам Зеленского, приоритет есть у США.

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"И совершенно справедливо говорят американцы: ну извините, те, кто не помогают, почему они должны зарабатывать? Здесь нет никакого альтруизма, и не было к Украине альтруизма проявлено со стороны тех или иных стран. Это не значит, что кому-то будет что-то запрещено. Может, мы не будем советовать нашим регионам иметь совместные проекты со странами, которые никак не помогали Украине", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) восстановление (213) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+4
Продаєш індульгенції?
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03.05.2025 15:52
+4
ліцензії на дерибан і ,,інвестняня,, у додачу,буде весело
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03.05.2025 15:54
+4
Найбільший розпил в історії людства - російськомовний неукраїнець казав ВСІ що не треба готуватись, що будуть шашлички, а коли знищив етнос - почав пиляти гроші
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03.05.2025 15:56
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Продаєш індульгенції?
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03.05.2025 15:52 Ответить
ліцензії на дерибан і ,,інвестняня,, у додачу,буде весело
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03.05.2025 15:54 Ответить
грабувати нас продовжать лише спонсори та партнери??
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03.05.2025 15:52 Ответить
Зеленський: Більшість іноземних компонентів у ракеті КНДР, якою РФ убила 12 киян, вироблено в США. https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/25/7509187/
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03.05.2025 15:55 Ответить
Найбільший розпил в історії людства - російськомовний неукраїнець казав ВСІ що не треба готуватись, що будуть шашлички, а коли знищив етнос - почав пиляти гроші
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03.05.2025 15:56 Ответить
Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти?

Приблизно так, як можна було знищити ракетну програму України, але зараз ляпати язиком про її успіхи у відновленні. При тому морда що тоді, що зараз - однакова.
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03.05.2025 15:57 Ответить
вже потирає ручки
і так нажив мільярди на дорогах
тепер планує нажитись на відбудові
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03.05.2025 15:58 Ответить
Надеюсь больше не повторится 2019
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03.05.2025 16:14 Ответить
Тобто, стане відомо хто став власником "великого воєнного прихватівництва за копійки"?
Хто з ОПи та приближених в долі? Китай?
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03.05.2025 16:18 Ответить
Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський (чергова "зелена брехня" на кшталт "коаліції охочих" про яку заглох "зебрехун"
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03.05.2025 16:18 Ответить
І скільки там виділили країни ЄС коштів? 2-3 максимум 5 трлн рублів?
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03.05.2025 16:19 Ответить
Завжди мріяв як Нідерланди побудують європейські дороги в Бабичівці.
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03.05.2025 16:23 Ответить
У потужного є пріоритет країн, котрих він буде змушувати відбудовувати Україну. А ті країни про це вже знають?
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03.05.2025 16:27 Ответить
так і запишеми - любить ділити чуже
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03.05.2025 16:35 Ответить
Тобто зезаявляє що весь світ мріє взяти участь у відбудові і він буде вибирати кому надати таку честь а кому ні?Він ідіот.
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03.05.2025 16:40 Ответить
і чи буде щось для відновлення?
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03.05.2025 17:09 Ответить
 
 