Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України після війни, і країн, які допомагали Росії, серед них не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"Точно не будуть ті, хто допомагали Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що "є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України - це ті країни, які допомагали Україні під час війни".

"Безумовно, фінансами. Зброя - це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або це пряме надходження в бюджет України. Також є багато країн, які фінансували напряму регіони нашої держави, допомагаючи всім. Наприклад, Японія не давала зброї, але ми розуміємо, який обсяг у 15 мільярдів фінансували в стійкість України, передусім енергетичну. Тобто є пріоритет країн, вони будуть займатися відбудовою", - розповів президент.

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Зеленський пояснив, що такий порядок уведений тому, що "відбудова не буде здійснюватися безкоштовно", і тому пріоритет буде у країн ЄС.

"Це гроші. Які? Передусім гроші Європейського Союзу. Країн Європи. Це значить, що передусім це компанії Європейського Союзу. Це виглядатиме просто дивно, що Європа фінансує, а люди з інших ринків приходять і відбудовують. Я говорю хто в пріоритеті", - додав він.

Крім того, за словами Зеленського, пріоритет є у США.

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"І абсолютно справедливо кажуть американці, ну вибачте, ті, хто не допомагають, а чому вони повинні заробляти? Тут немає ніякого альтруїзму і не було до України альтруїзму проявлено з боку тих чи інших країн. Це не значить, що комусь буде щось заборонено. Може ми не радитимемо нашим регіонам мати спільні проєкти з країнами, які ніяк не допомагали Україні", - додав президент.