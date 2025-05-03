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Новини Відбудова України після війни
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Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський

Зеленський про відбудову України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України після війни, і країн, які допомагали Росії, серед них не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

"Точно не будуть ті, хто допомагали Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що "є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України - це ті країни, які допомагали Україні під час війни".

"Безумовно, фінансами. Зброя - це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або це пряме надходження в бюджет України. Також є багато країн, які фінансували напряму регіони нашої держави, допомагаючи всім. Наприклад, Японія не давала зброї, але ми розуміємо, який обсяг у 15 мільярдів фінансували в стійкість України, передусім енергетичну. Тобто є пріоритет країн, вони будуть займатися відбудовою", - розповів президент.

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Зеленський пояснив, що такий порядок уведений тому, що "відбудова не буде здійснюватися безкоштовно", і тому пріоритет буде у країн ЄС.

"Це гроші. Які? Передусім гроші Європейського Союзу. Країн Європи. Це значить, що передусім це компанії Європейського Союзу. Це виглядатиме просто дивно, що Європа фінансує, а люди з інших ринків приходять і відбудовують. Я говорю хто в пріоритеті", - додав він.

Крім того, за словами Зеленського, пріоритет є у США.

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"І абсолютно справедливо кажуть американці, ну вибачте, ті, хто не допомагають, а чому вони повинні заробляти? Тут немає ніякого альтруїзму і не було до України альтруїзму проявлено з боку тих чи інших країн. Це не значить, що комусь буде щось заборонено. Може ми не радитимемо нашим регіонам мати спільні проєкти з країнами, які ніяк не допомагали Україні", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) відбудова (358) війна в Україні (4117)


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Топ коментарі
+2
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03.05.2025 15:52
+2
ліцензії на дерибан і ,,інвестняня,, у додачу,буде весело
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03.05.2025 15:54
+2
Найбільший розпил в історії людства - російськомовний неукраїнець казав ВСІ що не треба готуватись, що будуть шашлички, а коли знищив етнос - почав пиляти гроші
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03.05.2025 15:56
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03.05.2025 15:52 Відповісти
ліцензії на дерибан і ,,інвестняня,, у додачу,буде весело
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03.05.2025 15:54 Відповісти
грабувати нас продовжать лише спонсори та партнери??
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03.05.2025 15:52 Відповісти
Зеленський: Більшість іноземних компонентів у ракеті КНДР, якою РФ убила 12 киян, вироблено в США. https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/25/7509187/
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03.05.2025 15:55 Відповісти
Найбільший розпил в історії людства - російськомовний неукраїнець казав ВСІ що не треба готуватись, що будуть шашлички, а коли знищив етнос - почав пиляти гроші
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03.05.2025 15:56 Відповісти
Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти?

Приблизно так, як можна було знищити ракетну програму України, але зараз ляпати язиком про її успіхи у відновленні. При тому морда що тоді, що зараз - однакова.
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03.05.2025 15:57 Відповісти
вже потирає ручки
і так нажив мільярди на дорогах
тепер планує нажитись на відбудові
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03.05.2025 15:58 Відповісти
Надеюсь больше не повторится 2019
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03.05.2025 16:14 Відповісти
Тобто, стане відомо хто став власником "великого воєнного прихватівництва за копійки"?
Хто з ОПи та приближених в долі? Китай?
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03.05.2025 16:18 Відповісти
Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський (чергова "зелена брехня" на кшталт "коаліції охочих" про яку заглох "зебрехун"
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03.05.2025 16:18 Відповісти
І скільки там виділили країни ЄС коштів? 2-3 максимум 5 трлн рублів?
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03.05.2025 16:19 Відповісти
Завжди мріяв як Нідерланди побудують європейські дороги в Бабичівці.
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03.05.2025 16:23 Відповісти
У потужного є пріоритет країн, котрих він буде змушувати відбудовувати Україну. А ті країни про це вже знають?
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03.05.2025 16:27 Відповісти
 
 