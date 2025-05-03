Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України після війни, і країн, які допомагали Росії, серед них не буде.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
"Точно не будуть ті, хто допомагали Росії. Це факт. Як можна було допомагати, руйнувати, щоб зараз на цьому заробляти? Зовсім нелогічно", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що "є пріоритет країн, які будуть брати участь у відбудові України - це ті країни, які допомагали Україні під час війни".
"Безумовно, фінансами. Зброя - це ті самі фінанси. Або це зброя, або це енергетика, або це пряме надходження в бюджет України. Також є багато країн, які фінансували напряму регіони нашої держави, допомагаючи всім. Наприклад, Японія не давала зброї, але ми розуміємо, який обсяг у 15 мільярдів фінансували в стійкість України, передусім енергетичну. Тобто є пріоритет країн, вони будуть займатися відбудовою", - розповів президент.
Зеленський пояснив, що такий порядок уведений тому, що "відбудова не буде здійснюватися безкоштовно", і тому пріоритет буде у країн ЄС.
"Це гроші. Які? Передусім гроші Європейського Союзу. Країн Європи. Це значить, що передусім це компанії Європейського Союзу. Це виглядатиме просто дивно, що Європа фінансує, а люди з інших ринків приходять і відбудовують. Я говорю хто в пріоритеті", - додав він.
Крім того, за словами Зеленського, пріоритет є у США.
"І абсолютно справедливо кажуть американці, ну вибачте, ті, хто не допомагають, а чому вони повинні заробляти? Тут немає ніякого альтруїзму і не було до України альтруїзму проявлено з боку тих чи інших країн. Це не значить, що комусь буде щось заборонено. Може ми не радитимемо нашим регіонам мати спільні проєкти з країнами, які ніяк не допомагали Україні", - додав президент.
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Приблизно так, як можна було знищити ракетну програму України, але зараз ляпати язиком про її успіхи у відновленні. При тому морда що тоді, що зараз - однакова.
і так нажив мільярди на дорогах
тепер планує нажитись на відбудові
Хто з ОПи та приближених в долі? Китай?