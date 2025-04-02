Дефіцит фінансування на відбудову України у 2025 році - майже 10 млрд доларів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову країни становить майже 10 млрд доларів.
Про це він повідомив за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цього року уряд виділив близько 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення за підтримки міжнародних донорів, але потреби ще залишаються значними.
"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр також наголосив, що загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів про покриття цієї суми.
"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік - максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - заявив Шмигаль.
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Бюро вивчає роль колишнього міністра оборони.
Сьогодні Національне антикорупційне бюро оголосило підозри учасникам схеми щодо «яєць по 17 грн» та харчування в Міноборони, повідомили джерела https://zn.ua/ ZN.UA у НАБУ. В рамках справи мова йде про завдання державі збитків на 700 млн грн.
У справі фігурують постачальниця харчів Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький. Крім того, як зазначив співрозмовник, за ланцюжком НАБУ вивчає роль колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалов та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.
А коли до Умєова доберуться? Він сівши у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань та давав усій блдотній команді Рєзнікова заховати кінці у воду. Й сам сідаючи в крісло міністра МОвже був під розслідуванням НАБУ за постановою Антикорупційної прокуратури.
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Мабуть, на таких пенсіонерів не вистачало, як судді зі своїми пенсіями по 100-300 тис. на місяць за хорошу і чесну роботу?
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/04/1/7505531/