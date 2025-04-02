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Новини Відбудова України після війни
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Дефіцит фінансування на відбудову України у 2025 році - майже 10 млрд доларів, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову країни становить майже 10 млрд доларів.

Про це він повідомив за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього року уряд виділив близько 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення за підтримки міжнародних донорів, але потреби ще залишаються значними.

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"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів про покриття цієї суми. 

"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік - максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - заявив Шмигаль.

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Автор: 

Шмигаль Денис (4569) відбудова (354)


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Топ коментарі
+8
Кабмін виділив 5,2 мільярда на ремонт доріг у прифронтових регіонах
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02.04.2025 14:59
+7
Губу там закатай.
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02.04.2025 14:56
+6
Головне не вийти на самих себе щодо причин дефіциту
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02.04.2025 14:59
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Ну тільки дурень вже вірить шо нас колись приймуть в єс
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02.04.2025 14:55 Відповісти
Ми й без того отримуємо від ЄС в рази більше ніж її рядовий член. Навпаки офіційне членство може надати самій ЄС куди більше важилів впливу на Україну. Але то все далеке післявоєнне майбутнє.
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02.04.2025 15:43 Відповісти
Губу там закатай.
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02.04.2025 14:56 Відповісти
ПРоста аткрить афшорниє сундуки мародьорав - Є та зє...
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02.04.2025 16:02 Відповісти
НАБУ ОГОЛОСИЛО ПІДОЗРУ ФІГУРАНТАМ СПРАВИ ПРО «ЯЙЦЯ ПО 17 ГРН» - ДЖЕРЕЛА ZN.UA
Бюро вивчає роль колишнього міністра оборони.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро оголосило підозри учасникам схеми щодо «яєць по 17 грн» та харчування в Міноборони, повідомили джерела https://zn.ua/ ZN.UA у НАБУ. В рамках справи мова йде про завдання державі збитків на 700 млн грн.

У справі фігурують постачальниця харчів Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький. Крім того, як зазначив співрозмовник, за ланцюжком НАБУ вивчає роль колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалов та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

А коли до Умєова доберуться? Він сівши у крісло Резнікова два тижні не проводив внутрішніх розслідувань та давав усій блдотній команді Рєзнікова заховати кінці у воду. Й сам сідаючи в крісло міністра МОвже був під розслідуванням НАБУ за постановою Антикорупційної прокуратури.
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02.04.2025 16:23 Відповісти
Мюнхен - конференція -лютий 2025 р Резніков та Умєров шушкаються - Резніков аж зопрів від напруги

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d0%9c%d0%b8+%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8+%d0%94%d0%95%d0%a9%d0%9e+%d0%a6%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%92%d0%95+-+%d0%a3%d0%bc%d1%94%d1%80%d0%be%d0%b2+%d1%82%d0%b0+%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2+%d0%b4%d1%96%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f+%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8+%d1%83+%d0%9c%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd%d1%96&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF4F0F718D4F71&mmscn=stvo&FORM=VIRE https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Ми+зняли+ДЕЩО+ЦІКАВЕ+-+Умєров+та+Резніков+діляться+секретами+у+Мюнхені&mid=830084FF4F0F718D4F71830084FF4F0F718D4F71&mmscn=stvo&FORM=VIRE
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02.04.2025 16:32 Відповісти
Та ну!? Плитку перекладають аж гай гуде. Трусить місцеве самоврядування. Он, у Миколаєві вирішили викупити у Райффайзенбанку будівлю. Тобто гроші є, а у. Уряду дефіцит?
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02.04.2025 14:57 Відповісти
Трамп,йди *****,але гроші давай!
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02.04.2025 14:58 Відповісти
Головне не вийти на самих себе щодо причин дефіциту
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02.04.2025 14:59 Відповісти
Воно бы ще на Донецьк та Луганськ виділили, та сразу в офшори перевели
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02.04.2025 15:05 Відповісти
Красти непробували зупинити?
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02.04.2025 15:00 Відповісти
В ахметова та інших олігархів позичте, в яких як раз статки збільшилися в 2 рази, можуть половиною поділитися.
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02.04.2025 15:00 Відповісти
Не кажи дурню, там вже давно позичають, раз статки збільшуються
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Зате купили кацапський металобрухт для Галущенко за всі гроші.
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02.04.2025 15:03 Відповісти
А де його костюм?
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02.04.2025 15:06 Відповісти
балакуча голова, тобі за оголошення статистичної інформації забагато платять
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02.04.2025 15:07 Відповісти
Одні вже казав, що українські пенсіонери почнуть помирати з голоду, якщо Захід Україні грошей не дасть
Мабуть, на таких пенсіонерів не вистачало, як судді зі своїми пенсіями по 100-300 тис. на місяць за хорошу і чесну роботу?
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02.04.2025 15:10 Відповісти
За те є гроші на виплати пенсій суддям, прокурорам, депутатам і подібної наволочі, яка є раковою пухлиною для українців! Пора уряду переглянути витрати, а не кидати в дороги, так званим бізнесменам , які набудували СЕС і в час війни обдирають народ України!
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02.04.2025 15:17 Відповісти
Хай прокурори, депутати ,чиновники, митники скинуться - вони ж економічний двигун країни
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02.04.2025 15:18 Відповісти
А ви ще чиновникам зарплати підніміть, може це допоможе?
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02.04.2025 15:20 Відповісти
Ну якщо виділяти кошти на плавбасейн в Маріуполі і прркурорчикам і мусорам ,то нехватить нінащо крім себе любимих
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02.04.2025 15:58 Відповісти
А все просто чому постійно невистачає грошей, тільки одна з корупцційних схем нижче у статті, а таких схем десятки, причому не видно вироків, тільки спортивна риболовля, та тихо на пенсію в ЄС
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/04/1/7505531/
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02.04.2025 16:12 Відповісти
Яка трагедія, Кіріл Тімашенка обломиться.
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02.04.2025 18:09 Відповісти
 
 