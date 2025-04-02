Дефіцит фінансування на відбудову України у 2025 році - майже 10 млрд доларів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову країни становить майже 10 млрд доларів.

Про це він повідомив за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього року уряд виділив близько 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення за підтримки міжнародних донорів, але потреби ще залишаються значними.

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"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів про покриття цієї суми.

"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік - максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - заявив Шмигаль.

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