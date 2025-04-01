На реконструкцію системи водопостачання в Україні необхідно $11 мільярдів, – Шмигаль
Потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 квітня.
"Наші потреби в реконструкції становлять понад $11 млрд. Ми домовилися про фінансування в розмірі 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах інструменту Ukraine Facility. Ці кошти спрямуємо на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів", – розповів Шмигаль.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів також схвалив залучення кредиту від Банку розвитку Ради Європи на загальну суму 100 млн євро. За ці кошти будуть виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".
Раніше Кабмін дозволив обмежувати забір води із річок у випадку падіння рівня води.
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Бо будував народ, ремонтує народ, а мільярдерами стають олігархи які заволоділи водогонами і каналізацієй.
То водопостачання треба чи дороги ?