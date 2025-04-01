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Новини
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На реконструкцію системи водопостачання в Україні необхідно $11 мільярдів, – Шмигаль

На реконструкцію системи водопостачання в Україні необхідно $11 мільярдів, – Шмигаль

Потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 квітня.

"Наші потреби в реконструкції становлять понад $11 млрд. Ми домовилися про фінансування в розмірі 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах інструменту Ukraine Facility. Ці кошти спрямуємо на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів", – розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів також схвалив залучення кредиту від Банку розвитку Ради Європи на загальну суму 100 млн євро. За ці кошти будуть виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення".

Раніше Кабмін дозволив обмежувати забір води із річок у випадку падіння рівня води.

Автор: 

реконструкція (252) фінансування (2025) водопостачання (204) вода (235) Шмигаль Денис (1485) відновлення (346)


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Топ коментарі
+5
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01.04.2025 16:49
+4
Що за час настав , куди не плюнь одні не українці
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01.04.2025 16:55
+3
Шмаркаль, а скільки років треба пенсіонерам, щоб влада нарешті виконала рінення судів по виплаті державою заборговоності? До смерті? Така у нас влада злодіів. ******* пішов на нари.
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01.04.2025 17:04
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01.04.2025 16:48 Відповісти
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01.04.2025 16:49 Відповісти
шморгаль, в ахмєтушки візьми
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01.04.2025 16:51 Відповісти
Що за час настав , куди не плюнь одні не українці
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01.04.2025 16:55 Відповісти
Шмаркаль, а скільки років треба пенсіонерам, щоб влада нарешті виконала рінення судів по виплаті державою заборговоності? До смерті? Така у нас влада злодіів. ******* пішов на нари.
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01.04.2025 17:04 Відповісти
Як воно класно рахує!!!
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01.04.2025 18:32 Відповісти
Кому він належить той нехай і ремонтує.
Бо будував народ, ремонтує народ, а мільярдерами стають олігархи які заволоділи водогонами і каналізацієй.
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01.04.2025 18:41 Відповісти
Зная украинскую реальность можно с уверенностью сказать, что для данной работы нужна максимум половина этой суммы, а всё остальное запланировано украсть.
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01.04.2025 18:56 Відповісти
Я зараз в голосину заржав
То водопостачання треба чи дороги ?
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02.04.2025 12:54 Відповісти
То шоп провалля не провалювалося (с) Бендер
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02.04.2025 14:47 Відповісти

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