Україна отримає кредит на 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Кошти витратять на житло для ВПО
Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту від Банку розвитку Ради Європи на загальну суму 100 мільйонів євро.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", – написав Шмигаль.
Він нагадав, що минулого року за отримані від цього банку кошти профінансували 2,8 тисяч житлових сертифікатів.
"Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисяч сертифікатів на придбання житла", – зазначив голова уряду.
Шмигаль додав, що Кабмін також ухвалив рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
"Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО. Крім того, проєкти відновлення в житловій сфері нам допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через ініціативу НОРЕ. За її рахунок уже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проєкту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок", – розповів Шмигаль.
Як повідомлялося, у березні в Україні видали перші кредити за програмою пільгової іпотеки "єОселя" з використанням сертифіката "єВідновлення" за знищене житло для оплати першого внеску. Перший кредит отримав працівник банку.
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Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови заходять добре організовані ОЗУ у вигляді кооперативу по добудові, гроші залишаються у забудовника, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, після вступу в кооператив, сума доплати зростає в геометричеій прогресії, кооперативи будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ ( у чисельних контролюючих питань немає) щоб будинки ніколи не міг бути зданий в експлуатацію люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та збір коштів, все це розтягують на багато років, щоб пройли строки давності, людям пристосовують тактику виснаження, а та заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу або ллатити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, президенти, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, саботують вирішення проблеми, зацікавлені у такому положенні справи, будинки не здають в експлуатацію, всі контролюючі закривають очі мабуть, що не безкоштовно. Згодом змінюється забудовник і по колу схема працює і надалі, будинки не здають в експлуатацію людям не дають стати власниками квартир,збір коштів продовжується
Група ошуканих покупців житла у нвобудовах https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557