Україна отримає кредит на 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Кошти витратять на житло для ВПО

Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту від Банку розвитку Ради Європи на загальну суму 100 мільйонів євро.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що минулого року за отримані від цього банку кошти профінансували 2,8 тисяч житлових сертифікатів.

"Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисяч сертифікатів на придбання житла", – зазначив голова уряду.

Шмигаль додав, що Кабмін також ухвалив рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

"Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО. Крім того, проєкти відновлення в житловій сфері нам допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через ініціативу НОРЕ. За її рахунок уже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проєкту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок", – розповів Шмигаль.

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Як повідомлялося, у березні в Україні видали перші кредити за програмою пільгової іпотеки "єОселя" з використанням сертифіката "єВідновлення" за знищене житло для оплати першого внеску. Перший кредит отримав працівник банку.