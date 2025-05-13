Суд Люблина запретил протестующим блокировать границу с Украиной
Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.
Об этом пишет Radio Lublin, передает Цензор.НЕТ.
"Решение было принято на закрытом заседании в так называемом 24-часовом режиме. Апелляционный суд изменил решение Окружного суда, который вчера отменил запрет войта, и выдал письменное обоснование этого решения", - отметила судья Апелляционного суда Дорота Яницкая.
Она добавила, что суд обратил внимание на определение "собрание", поскольку в этом конкретном случае речь не шла о публичном собрании, а скорее о блокировании дороги. Поэтому, по мнению Апелляционного суда, войт гмины принял правильное решение, запрещая проведение этого мероприятия.
Организатор протеста Рафал Меклер сообщил, что он еще не получил официального подтверждения из Апелляционного суда о запрете протеста, но отметил, что протестующие его выполнят.
"Мы живем в правовом государстве. Поэтому если Апелляционный суд принял решение, что мы не можем проводить такое собрание, что не можем осуществлять протест, то мы, конечно, покинем границу", - отметил Меклер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чуваки, за гроші раші намагалися блокувати пункт пропуску. Суд заборонив їм це робити. Чуваки згодилися на виконнаннятрішення суду.
Що саме " звиздець"?
А у пшеків не один пугкт..
І так, Rafał таке імя є досить розповсюдженим у Польщі
А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
Будь як меклер))
Тобто - знову цей Рафал Меклер, оплачувана Москвою шльондра.
З початком вторгнення РФ в Україну, Rafał Mekler Transport та інші польські компанії (Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS) проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій.