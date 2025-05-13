РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11712 посетителей онлайн
Новости Блокада на польской границе
2 934 13

Суд Люблина запретил протестующим блокировать границу с Украиной

Суд запретил блокировать границу Польши и Украины

Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.

Об этом пишет Radio Lublin, передает Цензор.НЕТ.

"Решение было принято на закрытом заседании в так называемом 24-часовом режиме. Апелляционный суд изменил решение Окружного суда, который вчера отменил запрет войта, и выдал письменное обоснование этого решения", - отметила судья Апелляционного суда Дорота Яницкая.

Она добавила, что суд обратил внимание на определение "собрание", поскольку в этом конкретном случае речь не шла о публичном собрании, а скорее о блокировании дороги. Поэтому, по мнению Апелляционного суда, войт гмины принял правильное решение, запрещая проведение этого мероприятия.

Читайте: Польша планирует провести в следующем году конференцию по восстановлению Украины, - Туск

Организатор протеста Рафал Меклер сообщил, что он еще не получил официального подтверждения из Апелляционного суда о запрете протеста, но отметил, что протестующие его выполнят.

"Мы живем в правовом государстве. Поэтому если Апелляционный суд принял решение, что мы не можем проводить такое собрание, что не можем осуществлять протест, то мы, конечно, покинем границу", - отметил Меклер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала Польшу не переносить внутреннюю политику на межгосударственные отношения, - МИД

Автор: 

граница (5329) Польша (8611) протест (5902) суд (25193)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Протест - будь ласочка! Уздовж усіх доріг з якими завгодно протестними написами на плакатиках. Свобода слова є свобода слова, свобода маніфестацій є свобода маніфестацій. Свобода страйку - й поготів: не працюйте хоч до кінця світу.

А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:07 Ответить
+9
А що до цього це було типу законно? Що за звіздец в Польщі
показать весь комментарий
13.05.2025 20:01 Ответить
+4
а чого б їм таки не проводити протест - але десь метрів за 5-10 від узбіччя? наші водії їм би ще й прапорцями махали. А то дуже ж на дорозі небезпечно
показать весь комментарий
13.05.2025 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що до цього це було типу законно? Що за звіздец в Польщі
показать весь комментарий
13.05.2025 20:01 Ответить
До цього, старости погоджували.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:14 Ответить
У чому " звіздець" у Польщі?
Чуваки, за гроші раші намагалися блокувати пункт пропуску. Суд заборонив їм це робити. Чуваки згодилися на виконнаннятрішення суду.
Що саме " звиздець"?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:46 Ответить
В Іспанії якраз беспрєбєл повний з блокуванням доріг- улюблена розвага каталунських свинопасів,коли в них загострення сепарстистське
показать весь комментарий
13.05.2025 23:30 Ответить
Рпфаел - чисьий поляк

А у пшеків не один пугкт..
показать весь комментарий
13.05.2025 20:01 Ответить
Скільки був у Польщі, жодного разу не чув щоб поляки називали українців -холами.
І так, Rafał таке імя є досить розповсюдженим у Польщі
показать весь комментарий
13.05.2025 21:33 Ответить
а чого б їм таки не проводити протест - але десь метрів за 5-10 від узбіччя? наші водії їм би ще й прапорцями махали. А то дуже ж на дорозі небезпечно
показать весь комментарий
13.05.2025 20:02 Ответить
Шось с переводом глюк в свіфті? Ну нічого до ранку через превозчіків Білорусі нал завезуть то і рава руську перекриють ще від счастя льохкіх пєнєнджек.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:03 Ответить
Протест - будь ласочка! Уздовж усіх доріг з якими завгодно протестними написами на плакатиках. Свобода слова є свобода слова, свобода маніфестацій є свобода маніфестацій. Свобода страйку - й поготів: не працюйте хоч до кінця світу.

А от свавільне обмеження свободи инших осіб на пересування - це злочин, за який належиться покарання.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:07 Ответить
Ну справжній маклер цей меклер, грошики з немитих струсив і вирок суду їм у пику в якості акту виконаних робіт!
Будь як меклер))
показать весь комментарий
13.05.2025 20:21 Ответить
"Організатор протесту Рафал Меклер"

Тобто - знову цей Рафал Меклер, оплачувана Москвою шльондра.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:48 Ответить
Організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Рафал Меклер є представником осередку проросійської партії Конфедерація свободи та незалежності, що має зв'язки з Росією: лідер партії Януш Корвін-Мікке, виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупації .
З початком вторгнення РФ в Україну, Rafał Mekler Transport та інші польські компанії (Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS) проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій.
показать весь комментарий
14.05.2025 05:39 Ответить
Так виявляється; можемо, коли хочемо, припинити блокування... А минулого разу пів року яйця чесали, не могли розблокувати.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:45 Ответить
 
 