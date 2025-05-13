Суд Люблина запретил протестующим блокировать границу с Украиной

Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.

Об этом пишет Radio Lublin, передает Цензор.НЕТ.

"Решение было принято на закрытом заседании в так называемом 24-часовом режиме. Апелляционный суд изменил решение Окружного суда, который вчера отменил запрет войта, и выдал письменное обоснование этого решения", - отметила судья Апелляционного суда Дорота Яницкая.

Она добавила, что суд обратил внимание на определение "собрание", поскольку в этом конкретном случае речь не шла о публичном собрании, а скорее о блокировании дороги. Поэтому, по мнению Апелляционного суда, войт гмины принял правильное решение, запрещая проведение этого мероприятия.

Читайте: Польша планирует провести в следующем году конференцию по восстановлению Украины, - Туск

Организатор протеста Рафал Меклер сообщил, что он еще не получил официального подтверждения из Апелляционного суда о запрете протеста, но отметил, что протестующие его выполнят.

"Мы живем в правовом государстве. Поэтому если Апелляционный суд принял решение, что мы не можем проводить такое собрание, что не можем осуществлять протест, то мы, конечно, покинем границу", - отметил Меклер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала Польшу не переносить внутреннюю политику на межгосударственные отношения, - МИД