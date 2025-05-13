Украина призвала Польшу не переносить внутреннюю политику на межгосударственные отношения, - МИД

Украина призвала Польшу не допустить, чтобы внутриполитическая ситуация перед президентскими выборами влияла на отношения между двумя государствами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Это обсуждалось во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко с временным поверенным в делах Польши Пйотром Лукасевичем 13 мая.

Причиной встречи стала ситуация вблизи пункта пропуска "Дорогуск", где польские протестующие частично заблокировали движение грузового транспорта. Мищенко подчеркнул, что подобные действия вредят экономическим интересам обеих стран и ухудшают двусторонние отношения.

Украинская сторона призвала польские власти принять все необходимые меры для недопущения дальнейших блокировок, а также обеспечить прямой диалог правительства с протестующими для урегулирования ситуации.

Кроме того, Мищенко предложил организовать прямые контакты между министерствами обеих стран для оперативного реагирования на подобные инциденты. Украинский МИД заявил о готовности содействовать этому процессу.

Напомним, 12 мая 2025 года началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.