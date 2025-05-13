РУС
Новости Блокада на польской границе
1 942 6

Украина призвала Польшу не переносить внутреннюю политику на межгосударственные отношения, - МИД

Блокировка грузовиков на границе

Украина призвала Польшу не допустить, чтобы внутриполитическая ситуация перед президентскими выборами влияла на отношения между двумя государствами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Это обсуждалось во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко с временным поверенным в делах Польши Пйотром Лукасевичем 13 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокада границы: Украина призывает Польшу к переговорам с перевозчиками

Причиной встречи стала ситуация вблизи пункта пропуска "Дорогуск", где польские протестующие частично заблокировали движение грузового транспорта. Мищенко подчеркнул, что подобные действия вредят экономическим интересам обеих стран и ухудшают двусторонние отношения.

Украинская сторона призвала польские власти принять все необходимые меры для недопущения дальнейших блокировок, а также обеспечить прямой диалог правительства с протестующими для урегулирования ситуации.

Кроме того, Мищенко предложил организовать прямые контакты между министерствами обеих стран для оперативного реагирования на подобные инциденты. Украинский МИД заявил о готовности содействовать этому процессу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КПП "Дорогуск-Ягодин" заблокирован: электронная очередь сократилась вдвое, перевозчики выбирают другие маршруты

Напомним, 12 мая 2025 года началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

Автор: 

Наші з МЗС беззубі дебіли..
показать весь комментарий
13.05.2025 17:56 Ответить
Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини

- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
показать весь комментарий
13.05.2025 17:58 Ответить
Це у Зе раздвоєніє на внешнюю і внутренію, а у всіх нормальних це взаємозалежне. Ви сваєю внутрінєю напрягли всіх сусідів
показать весь комментарий
13.05.2025 18:00 Ответить
це якою мовою? Мадьяро- мокшанською?. Чи у ФСБ нема курсів української мови?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:45 Ответить
Це розбірки між приватними компаніями перевізників Польщі і України ,чому держава повинна в це вмішуватись ,нехай розбираються між собою самі.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:07 Ответить
Якщо самі ж польські перевізники заблокують постачання дотованої державою польскої демпінгової с/г продукції до України, то я не проти - не вони перші самі собі в ногу стріляють.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:23 Ответить
 
 