Блокада кордону: Україна закликає Польщу до переговорів із перевізниками

Україна закликає Польщу до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажного транспорту поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Укрінформ.

За його словами, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як "засіб тиску".

Дипломат підкреслив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, "адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком щодо української сторони".

Боднар наголосив, що Україна закликає польський уряд до "активних дій щодо комунікації з протестувальниками", а також до відповідних переговорів з українською стороною для врегулювання питання.

"Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі", – підкреслив посол.

За його словами, українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл.

Крім того, Боднар зауважив, що розгортання протесту саме зараз, на фініші президентської виборчої кампанії в Польщі, "має певні політичні цілі". Проте вибори – це внутрішня справа Польщі, до якої Україна не має відношення.

На думку українського дипломата, якщо уряд Польщі не вживе заходів з мінімізації чи протидії цим протестам, то вони "можуть розширитися на інші пункти пропуску, так як це вже було минулого разу".

Як повідомлялося, 12 травня міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестами з боку польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. У Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Причина митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Станом на ранок 13 травня, українські перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через пункт пропуску "Ягодин". За ніч митний пост оформив лише 8 вантажівок.