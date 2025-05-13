Блокада на кордоні з Польщею: перевізники масово виписуються з "єЧерги"

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через пункт пропуску "Ягодин", обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост оформив лише 8 вантажівок.

Про це повідомили у Державній митній службі.

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестами з боку польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

"Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Як повідомлялося, минулого тижня польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.