Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини, - МЗС

Блокування вантажівок на кордоні

Україна закликала Польщу не допустити, щоб внутрішньополітична ситуація перед президентськими виборами впливала на відносини між двома державами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

Це обговорювалось під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Польщі Пйотром Лукасевичем 13 травня.

Причиною зустрічі стала ситуація поблизу пункту пропуску "Дорогуськ", де польські протестувальники частково заблокували рух вантажного транспорту. Міщенко підкреслив, що подібні дії шкодять економічним інтересам обох країн і погіршують двосторонні відносини.

Українська сторона закликала польську владу вжити всіх необхідних заходів для недопущення подальших блокувань, а також забезпечити прямий діалог уряду з протестувальниками для врегулювання ситуації.

Крім того, Міщенко запропонував організувати прямі контакти між міністерствами обох країн для оперативного реагування на подібні інциденти. Українське МЗС заявило про готовність сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, 12 травня 2025 року розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.

Наші з МЗС беззубі дебіли..
показати весь коментар
13.05.2025 17:56 Відповісти
Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини

- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
показати весь коментар
13.05.2025 17:58 Відповісти
Це у Зе раздвоєніє на внешнюю і внутренію, а у всіх нормальних це взаємозалежне. Ви сваєю внутрінєю напрягли всіх сусідів
показати весь коментар
13.05.2025 18:00 Відповісти
це якою мовою? Мадьяро- мокшанською?. Чи у ФСБ нема курсів української мови?
показати весь коментар
13.05.2025 18:45 Відповісти
Це розбірки між приватними компаніями перевізників Польщі і України ,чому держава повинна в це вмішуватись ,нехай розбираються між собою самі.
показати весь коментар
13.05.2025 18:07 Відповісти
Якщо самі ж польські перевізники заблокують постачання дотованої державою польскої демпінгової с/г продукції до України, то я не проти - не вони перші самі собі в ногу стріляють.
показати весь коментар
13.05.2025 18:23 Відповісти
 
 