Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини, - МЗС

Україна закликала Польщу не допустити, щоб внутрішньополітична ситуація перед президентськими виборами впливала на відносини між двома державами.

Це обговорювалось під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Польщі Пйотром Лукасевичем 13 травня.

Причиною зустрічі стала ситуація поблизу пункту пропуску "Дорогуськ", де польські протестувальники частково заблокували рух вантажного транспорту. Міщенко підкреслив, що подібні дії шкодять економічним інтересам обох країн і погіршують двосторонні відносини.

Українська сторона закликала польську владу вжити всіх необхідних заходів для недопущення подальших блокувань, а також забезпечити прямий діалог уряду з протестувальниками для врегулювання ситуації.

Крім того, Міщенко запропонував організувати прямі контакти між міністерствами обох країн для оперативного реагування на подібні інциденти. Українське МЗС заявило про готовність сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, 12 травня 2025 року розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.