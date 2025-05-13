УКР
КПП "Дорогуськ-Ягодин" заблоковано: електронна черга скоротилася вдвічі, перевізники обирають інші маршрути

Блокування вантажівок на кордоні

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Як зазначається, за ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

"12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ" обмежено, - ДПСУ

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 травня поляки можуть розпочати 4-місячну акцію з блокуванням кордону. Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим.

Державний рекет на кордоні - очільники мовчать в ганчірочку - так? - Сікорський?
13.05.2025 09:55 Відповісти
Зрозуміло, що ця акція відбувається за згодою польської влади. Але не зрозуміло, чому мовчать наші зелені недоумки.
13.05.2025 10:15 Відповісти
Розкачуються - як почнуть зерно висипати - тоді підтягнуться
13.05.2025 10:19 Відповісти
Іноді хочеться щоб московити вторглися в Польщу
хотілося б подивитись на їх подальші блокування
13.05.2025 10:51 Відповісти
Дорогу через границу оккупировали рублевые шлюхи.
конфедерация из мацквы получает на каждого в день 300 долл. До шлюх доходит 50.
13.05.2025 11:13 Відповісти
Врятували таки рідну Жеч Посполіту від клятих біндеравців!
(сякаєтся розчулено)
13.05.2025 12:11 Відповісти
 
 