КПП "Дорогуськ-Ягодин" заблоковано: електронна черга скоротилася вдвічі, перевізники обирають інші маршрути

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Як зазначається, за ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

"12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

