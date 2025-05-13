КПП "Дорогуск-Ягодин" заблокирован: электронная очередь сократилась вдвое, перевозчики выбирают другие маршруты
Перевозчики массово выписываются из еЧерги для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.
Как отмечается, за ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 грузовиков.
"12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. Поэтому за 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 мая поляки могут начать 4-месячную акцию с блокированием границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено.
хотілося б подивитись на їх подальші блокування
конфедерация из мацквы получает на каждого в день 300 долл. До шлюх доходит 50.
(сякаєтся розчулено)