Блокада на польской границе
КПП "Дорогуск-Ягодин" заблокирован: электронная очередь сократилась вдвое, перевозчики выбирают другие маршруты

Блокировка грузовиков на границе

Перевозчики массово выписываются из еЧерги для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.

Как отмечается, за ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 грузовиков.

"12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. Поэтому за 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск" ограничено, - ГПСУ

Электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 мая поляки могут начать 4-месячную акцию с блокированием границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено.

граница (5327) блокирование (477) Государственная таможенная служба (175)
Державний рекет на кордоні - очільники мовчать в ганчірочку - так? - Сікорський?
13.05.2025 09:55 Ответить
Зрозуміло, що ця акція відбувається за згодою польської влади. Але не зрозуміло, чому мовчать наші зелені недоумки.
13.05.2025 10:15 Ответить
Розкачуються - як почнуть зерно висипати - тоді підтягнуться
13.05.2025 10:19 Ответить
Іноді хочеться щоб московити вторглися в Польщу
хотілося б подивитись на їх подальші блокування
13.05.2025 10:51 Ответить
Дорогу через границу оккупировали рублевые шлюхи.
конфедерация из мацквы получает на каждого в день 300 долл. До шлюх доходит 50.
13.05.2025 11:13 Ответить
Врятували таки рідну Жеч Посполіту від клятих біндеравців!
(сякаєтся розчулено)
13.05.2025 12:11 Ответить
 
 