Найбільш завантажені для пасажирів пункти пропуску – на кордоні з Польщею, – Мінгромад

За січень-квітень 2025 року через пункти пропуску з країнами Європейського Союзу та Молдовою з України виїхало понад 43 тис. автобусів, найбільше – через кордон із Польщею.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"За останні чотири місяці через пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою виїхало понад 43 тис. автобусів, із них 25 тис. – через пункти пропуску з Польщею", – сказав Деркач.

За цей період ще 7,5 тис. автобусів перетнули кордон із Молдовою, майже 6 тис. – із Румунією, 2,5 тис. – із Словаччиною. Крім того, понад 2 тис. автобусів скористалися пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною.

Деркач зауважив, що найбільше навантаження припадає на пункти пропуску з Польщею.

"Так склалося, що виїзд у напрямку Польщі має найбільший попит серед громадян. Також ці пункти пропуску одні з найбільших за пропускною здатністю. Відповідно на них зареєстровано доволі багато маршрутів. Варто зважати на те, що Польща є зручним транзитним хабом для українців, відтак найбільше виїздів ми фіксуємо саме на цьому напрямку", – пояснив він.

Він додав, що наразі в Мінрозвитку працюють над тим, щоб верифікувати маршрути та дати можливість для слотування на найбільш завантажених кордонах. Також ведуться перемовини з суміжними сторонами для збільшення пропускної здатності кордону.

Раніше стало відомо, що до кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.