Польські перевізники припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".

Про це ввечері 13 травня повідомили у Державній прикордонній службі.

"Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом", – йдеться у повідомленні.

Згодом оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі за напрямком пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" відновили у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 12 травня міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестами з боку польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. У Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Причина митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Пізніше, 13 травня, Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.