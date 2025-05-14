БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
217 1

Польські перевізники припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери почали блокування пункту пропуску

Польські протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".

Про це ввечері 13 травня повідомили у Державній прикордонній службі.

"Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом", – йдеться у повідомленні.

Згодом оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі за напрямком пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" відновили у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 12 травня міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестами з боку польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. У Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Причина митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Пізніше, 13 травня, Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.

Автор: 

кордон (1169) вантажі (1348) Польща (2481)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПредОплату відробили, за гроші з газпрьому, і по хатах!
Принципові…чи НЕЗЛАМНІ??
Знову, абдристович з аброхамієм, працюють, таємно, як агенти?
показати весь коментар
14.05.2025 09:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 