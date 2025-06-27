Активность пехотных ДРГ РФ уменьшилась на Сумщине, - ГПСУ

Российские диверсионно-разведывательные группы стали реже пытаться прорывать украинскую границу, в частности на направлении Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, попытки врага использовать бронетехнику для штурма украинских позиций не фиксируются. В частности, наибольшая активность ДРГ ранее наблюдалась на севере Сумщины - около границы с Черниговщиной и Харьковщиной. В данное время случаев минирования местности или атак со стороны ДРГ не зафиксировано.

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В то же время в пределах Хотинской и Юнаковской громад враг продолжает применять тактику небольших штурмовых групп (МШГ), перебрасывая живую силу с территории Курской области РФ, где размещено до 50 тысяч российских военных.

"Эти группы достаточно часто раньше использовали мототехнику, квадроциклы, чтобы на скорости залететь на территорию Украины и дальше ждать подобного подкрепления, закрепиться. Сейчас гораздо меньше попыток использования этой техники противником", - сообщил Демченко.

Несмотря на это, приграничные районы Сумской области продолжают ежедневно подвергаться обстрелам, в частности со стороны российской авиации.

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