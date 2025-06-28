Тревога в Сумской области продолжалась более 12 часов: ранен мужчина, есть разрушения в результате обстрелов

За прошедшие сутки, 27 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумщины. За сутки воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 32 минуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате российских обстрелов территории области есть раненые местные жители.

В Белопольской громаде в результате сброса взрывного устройства с вражеского БпЛА получил ранения мужчина 2000 г.р.

В течение суток, с утра 27 июня до утра 28 июня 2025 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 40 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

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Враг активно применял сброс ВОГ с БпЛА и управляемые авиационные бомбы:

30 сбросов ВОГ с БпЛА;

до 10 ударов КАБов.

Также враг совершил удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Буринской громаде поврежден 1 частный дом;

в Середино-Будской громаде повреждены 3 многоквартирных дома;

в Степановской громаде повреждены частные жилые дома.

"За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 41 человек", - отмечают в ОВА.