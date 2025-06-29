Рашисты атаковали Ивано-Франковскую область: есть последствия в двух громадах
Сегодня, 29 июня, ночью войска РФ атаковали территорию Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила в телеграм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, есть последствия в двух громадах.
"Сегодняшняя ночь в очередной раз напомнила нам, что враг коварен и не останавливается ни перед чем. В результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской громад Ивано-Франковского района", - отметила глава области.
По данным ОВА, в селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично - деревянная колокольня. В селе Нараевка - травмирована женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. Поврежден жилой дом.
"Самое главное - обошлось без погибших. Выражаю искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшей. Спасибо силам ПВО за ежедневный труд. Именно благодаря вам жители области находятся в безопасности!" - говорится в сообщении.
Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня
Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.
Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры.
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