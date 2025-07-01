В результате российских атак в июне пострадали все районы Харькова, повреждены 383 дома, - Терехов

В июне в результате террористических атак со стороны Российской Федерации пострадали все районы города Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, всего было повреждено 383 жилых дома. Три из них, предварительно, не подлежат восстановлению, но нужно дождаться выводов экспертиз. Немало также домов, которые подверглись повторным попаданиям.



Отмечается, что, кроме жилья, под удары попали десятки других гражданских объектов: предприятия, школы, троллейбусное депо, кладбище, трансформаторная подстанция, детские площадки, детская железная дорога, а также автомобили.

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"Для безопасности жителей плитами ОСМД закрыто 6181 поврежденное окно. Колоссальное количество, хотя были месяцы, когда разрушенных окон было еще больше. Также пострадали и уже отремонтированы 169 кровель жилых домов", - добавил мэр.