Рашисты ударили дронами по Харькову: горит нежилое здание в Новобаварском районе
В ночь на среду, 2 июля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Харьков.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под ударом находился Новобаварский район.
"В результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое здание. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - информировал он.
Впоследствии Терехов добавил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах.
По состоянию на 5.30 утра пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован.
Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на эту минуту нет.
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