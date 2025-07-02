Рашисты ударили дронами по Харькову: горит нежилое здание в Новобаварском районе

В ночь на среду, 2 июля 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом находился Новобаварский район.

"В результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое здание. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование мест, прилегающих к удару, продолжается", - информировал он.

Впоследствии Терехов добавил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах.

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По состоянию на 5.30 утра пожар на месте прилета в Новобаварском районе локализован.

Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар. Пострадавших на эту минуту нет.