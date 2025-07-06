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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне за сутки убили двух человек на Харьковщине, в том числе - ребенка, еще 11 человек пострадали. ФОТОрепортаж

Обстрелы Харькова 4 июня

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые, среди которых - дети.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы российских обстрелов

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов 2 человека погибли, в том числе - ребенок. Пострадали 11 человек, среди них - двое детей.

Так, в г. Харькове пострадала 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в г. Купянске погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и две 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали "шахедами" Харьков: есть попадания в двух районах города (обновлено)

Чем россияне атаковали Харьковскую область

Сообщается, что враг атаковал 8 БПЛА Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.

Россияне активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 23 неуправляемые авиационные ракеты;
  • 14 КАБов;
  • 11 БПЛА типа "Шахед";
  • 31 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 3 fpv-дрона;
  • 1 БПЛА неустановленного типа.

Также смотрите: Войска РФ атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне. ФОТОрепортаж

Последствия российских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, 2 магазина, нежилое здание, 4 автомобиля;
  • в Купянском районе повреждены частный дом, помещение "Укрзалізниці", частное предприятие, нежилое здание, складское помещение, 2 автомобиля (с. Приколотное); автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, 12 частных домов, гараж (г. Купянск); частный дом (с. Малый Бурлук); 2 автомобиля, 2 трактора, частный дом (с. Шиповатое); 2 складские помещения предприятия (пос. Великий Бурлук); 2 нежилых здания (с. Боровское);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Пески-Радьковские); 4 частных дома (г. Балаклея);
  • в Чугуевском районе поврежден дом культуры (с. Юрченково);
  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Одноробовка).

В Нацполиции показали последствия вражеских атак.

Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини

Автор: 

обстрел (28363) Харьков (7639) Харьковская область (1223) Богодуховский район (71) Изюмский район (101) Купянский район (283) Харьковский район (412) Чугуевский район (161)


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А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 09:52 Ответить
Будьте прокляті виродки кацапські ,з ким ви варвари воюєте ? наймерзеніша істота на землі це кацапські варвари ,путін **** кровожерлива коли вже нарешті здохниш ?
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06.07.2025 10:40 Ответить
 
 