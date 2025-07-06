Россияне за сутки убили двух человек на Харьковщине, в том числе - ребенка, еще 11 человек пострадали. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые, среди которых - дети.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы российских обстрелов
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов 2 человека погибли, в том числе - ребенок. Пострадали 11 человек, среди них - двое детей.
Так, в г. Харькове пострадала 46-летняя женщина и 2-летняя девочка; в с. Одноробовка Золочевской громады погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина; в с. Приколотное Ольховатской громады пострадал 66-летний мужчина; в г. Купянске погиб 59-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина, 57-летняя и две 65-летние женщины; в с. Широкое Близнюковской громады пострадала 27-летняя женщина.
Чем россияне атаковали Харьковскую область
Сообщается, что враг атаковал 8 БПЛА Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.
Россияне активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:
- 23 неуправляемые авиационные ракеты;
- 14 КАБов;
- 11 БПЛА типа "Шахед";
- 31 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 3 fpv-дрона;
- 1 БПЛА неустановленного типа.
Последствия российских атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждены 14 многоквартирных домов, спорткомплекс, стоматологическая клиника, кафе, 2 магазина, нежилое здание, 4 автомобиля;
- в Купянском районе повреждены частный дом, помещение "Укрзалізниці", частное предприятие, нежилое здание, складское помещение, 2 автомобиля (с. Приколотное); автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, 12 частных домов, гараж (г. Купянск); частный дом (с. Малый Бурлук); 2 автомобиля, 2 трактора, частный дом (с. Шиповатое); 2 складские помещения предприятия (пос. Великий Бурлук); 2 нежилых здания (с. Боровское);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Пески-Радьковские); 4 частных дома (г. Балаклея);
- в Чугуевском районе поврежден дом культуры (с. Юрченково);
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Одноробовка).
В Нацполиции показали последствия вражеских атак.
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До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?