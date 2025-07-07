Враг атаковал Харьков "шахедами": раздалось по меньшей мере четыре взрыва, 27 пострадавших, среди них трое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 7 июля Харьков подвергся нескольким ударам "Шахедами". Взрывы раздавались в двух районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома
"Предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания - 10 м²", - отметил Синегубов
Также зафиксированы попадания вражеского БПЛА в Слободском районе города. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
В районе повреждены гражданские объекты, здание детского сада.
Выросло количество пострадавших
Число пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 10 человек:
- В Шевченковском районе пострадали 8 человек;
- В Слободском – 2 человека.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
По состоянию на 6.45 количество пострадавших возросло до 13.
Шевченковский район – 10 пострадавших.
Слободской район – 3 пострадавших человека, среди них девочка трех лет.
По состоянию на 7:00 количество пострадавших возросло до 16:
- по состоянию на данный момент в Шевченковском районе – 11 пострадавших;
- в Слободском – 5.
Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
По состоянию на 7:20 известно о 20 пострадавших, среди них 3 – дети.
- в Шевченковском районе – 12 пострадавших.
- в Слободском – 8 пострадавших.
Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются.
23 пострадавших по состоянию на 7:30. Среди них 3 – дети.
В Шевченковском районе – 15 пострадавших.
В Слободском – 8 пострадавших.
Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС.
"В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.
До 27 выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов города, сообщил городской голова Игорь Терехов.
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А насправді це означає, що влада ( формально звичайно) → в руках нелегітимного наркомана -полудурка нічого не хоче робити для захисту громадян, тільки → "яйця по 17". У них все класно, а ви @бітєсь, як хочете.