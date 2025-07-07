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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Враг атаковал Харьков "шахедами": раздалось по меньшей мере четыре взрыва, 27 пострадавших, среди них трое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 7 июля Харьков подвергся нескольким ударам "Шахедами". Взрывы раздавались в двух районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома

"Предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания - 10 м²", - отметил Синегубов

Также зафиксированы попадания вражеского БПЛА в Слободском районе города. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

В районе повреждены гражданские объекты, здание детского сада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне за сутки убили двух человек на Харьковщине, в том числе ребенка, еще 11 человек пострадали. ФОТОрепортаж

Выросло количество пострадавших

Число пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 10 человек:

  • В Шевченковском районе пострадали 8 человек;
  • В Слободском – 2 человека.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 6.45 количество пострадавших возросло до 13.

Шевченковский район – 10 пострадавших.

Слободской район – 3 пострадавших человека, среди них девочка трех лет.

По состоянию на 7:00 количество пострадавших возросло до 16:

  • по состоянию на данный момент в Шевченковском районе – 11 пострадавших;
  • в Слободском – 5.

Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

По состоянию на 7:20 известно о 20 пострадавших, среди них 3 – дети.

  • в Шевченковском районе – 12 пострадавших.
  • в Слободском – 8 пострадавших.

Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются.

23 пострадавших по состоянию на 7:30. Среди них 3 – дети.

В Шевченковском районе – 15 пострадавших.

В Слободском – 8 пострадавших.

Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС.

"В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

До 27 выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов города сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстрел (28385) Харьков (7642) Харьковская область (1227) Харьковский район (415)


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От коли у такій же, а скоріше - більшій, пропорції почне зростати кількість постраждалих москвичей - лише тоді у України може з'явитися шанс на припинення цього варварства!
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07.07.2025 07:38 Ответить
Дермак не дозволяє
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07.07.2025 07:57 Ответить
Це вже, як начебто нормально -кожен день слухати цю музику, типу: -Ну що поробишь, сидить тихо по схованках, не кіпішуйте..
А насправді це означає, що влада ( формально звичайно) → в руках нелегітимного наркомана -полудурка нічого не хоче робити для захисту громадян, тільки → "яйця по 17". У них все класно, а ви @бітєсь, як хочете.
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07.07.2025 08:11 Ответить
Свідомий варварський геноцид, терор проти мирного населення на жаль гідної відповіді по рашиських чортах немає ,влада бездіяльна ,світ мовчить.
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07.07.2025 08:17 Ответить
Не така вже і бездіяльна: хоче прийняти закон про приватні армії, прийняли закони про легалізацію вкраденої землі, амністію за корупцію, заборону перевірок посадовців...
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07.07.2025 09:33 Ответить
 
 