Враг атаковал Харьков "шахедами": раздалось по меньшей мере четыре взрыва, 27 пострадавших, среди них трое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 7 июля Харьков подвергся нескольким ударам "Шахедами". Взрывы раздавались в двух районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома

"Предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания - 10 м²", - отметил Синегубов

Также зафиксированы попадания вражеского БПЛА в Слободском районе города. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

В районе повреждены гражданские объекты, здание детского сада.

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Выросло количество пострадавших

Число пострадавших в результате утренней атаки Харькова БпЛА возросло до 10 человек:

В Шевченковском районе пострадали 8 человек;

В Слободском – 2 человека.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 6.45 количество пострадавших возросло до 13.

Шевченковский район – 10 пострадавших.

Слободской район – 3 пострадавших человека, среди них девочка трех лет.

По состоянию на 7:00 количество пострадавших возросло до 16:

по состоянию на данный момент в Шевченковском районе – 11 пострадавших;

в Слободском – 5.

Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

По состоянию на 7:20 известно о 20 пострадавших, среди них 3 – дети.

в Шевченковском районе – 12 пострадавших.

в Слободском – 8 пострадавших.

Медики оказывают необходимую помощь. Спасательные работы продолжаются.

23 пострадавших по состоянию на 7:30. Среди них 3 – дети.

В Шевченковском районе – 15 пострадавших.

В Слободском – 8 пострадавших.

Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС.

"В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

До 27 выросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов города, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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