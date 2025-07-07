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Новости атака шахедов на Харьков Атака беспилотников на Харьков
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Повторная атака "Шахедов" на Харьков: в больнице скончалась тяжело раненая женщина

Харьков атакуют шахиды 7 июля 2025 года

Одна из пострадавших в результате российского удара 7 июля по Холодногорскому району Харькова умерла в больнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"К сожалению, 34-летняя женщина, которая получила тяжелое ранение в результате атаки российских БпЛА по Холодногорскому району г. Харькова, умерла в больнице", - говорится в сообщении.

Количество людей, которые получили ранения или испытали острый шок, возросло до 34.

Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки - 14 и 9 лет. У детей диагностирована острая стрессовая реакция.

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Напомним, утром 7 июля Харьков находился под атакой российских ударных беспилотников.

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обстрел (28385) Харьков (7645) жертвы (2122) Харьковская область (1227) Харьковский район (419)


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