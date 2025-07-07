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Новини атака шахедів на Харків Атака безпілотників на Харків
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Повторна атака "Шахедів" на Харків: у лікарні померла важкопоранена жінка

Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року

Одна з постраждалих внаслідок російського удару 7 липня по Холодногірському району Харкова померла у лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"На жаль, 34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району м. Харкова, померла у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Кількість людей, які дістали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34.

Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.

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Нагадаємо, зранку 7 липня Харків перебував під атакою російських ударних безпілотників.

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обстріл (29707) Харків (5766) жертви (1842) Харківська область (1241) Харківський район (421)


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