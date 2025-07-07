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Новини Удари РФ по ТЦК
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Ворог ударив дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі, є поранені, - Сухопутні війська

Запоріжжя після обстрілу

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Також читайте: РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська

Як повідомлялося, 6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Автор: 

Запоріжжя (2325) обстріл (29707) Харків (5766) Запорізька область (3812) ТЦК та СП (700) Харківська область (1241) Запорізький район (170) Харківський район (421) Сухопутні війська ЗСУ (35)


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Топ коментарі
+14
Це вже схоже на нову тактику.Мобілізацію не зупинить,зате дасть привід для короткої радості нашим сцикунам.
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07.07.2025 11:37 Відповісти
+13
А чого немає відповіді по курским та білгородским ваєнкоматам, по їх рятувальниках ?
Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
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07.07.2025 11:37 Відповісти
+8
Класика.

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07.07.2025 11:51 Відповісти
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Б"ють по скупченю людей
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07.07.2025 11:32 Відповісти
Це вже схоже на нову тактику.Мобілізацію не зупинить,зате дасть привід для короткої радості нашим сцикунам.
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07.07.2025 11:37 Відповісти
Якби ти був у війську,а тим більше на фронті,то знав би що немає ніяких номерів/окопів.Є позиції,кожна з яких має власну назву.В нас наприклад була росомаха,Луцьк,береза,дача і т.д.Це я тобі пояснюю що не виглядав зовсім ідіотом.
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07.07.2025 11:55 Відповісти
Радості немає, бо якщо тцк втратить документи з званням і вос, або з відсрочками і бронюванням. Військовим теж мало радості, бо відпустку, ВЛК, посвідку участника бойових дій тощо - їм треба
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07.07.2025 13:37 Відповісти
А чого немає відповіді по курским та білгородским ваєнкоматам, по їх рятувальниках ?
Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
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07.07.2025 11:37 Відповісти
Ні. З боку толерастного ЄС та США від яких ми зараз дуже залежимо.
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07.07.2025 12:24 Відповісти
Можна ставити на дахах ТЦК зенітки й відстрелюватися від шахедів
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07.07.2025 11:37 Відповісти
Кацап, тут бояри немає
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07.07.2025 11:42 Відповісти
Класика.

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07.07.2025 11:51 Відповісти
А хтось "присідає", коли це роблять застосовуючи засоби РЕБ? Не пишіть дурниць.
Їх потрібно збивати. Бажано ДО населених пунктів, але це майже неможливо. Тому й збивають часто вже над містом. І продовжуватимуть збивати.
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07.07.2025 11:52 Відповісти
можна подумати що за 4 роки війни в Києві і інших містах не падали збиті шахеди і ракети на багатоповерхівки і при цьому не було жертв??? а куди їм ще падати? Щоб не падали на міста треба перед містами мати лінію ППО якого немає
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07.07.2025 11:57 Відповісти
На багатоповерхівках теж ставити зенітки.
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07.07.2025 12:03 Відповісти
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07.07.2025 11:41 Відповісти
Це вони вказали операторам "шлюхедів" наступну ціль?
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07.07.2025 11:53 Відповісти
Вони зривають мобілізацію! Не дамо цього зробити! (Сарказм якщо ніхто не зрозумів)
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07.07.2025 11:44 Відповісти
Більше питань мобілізаціі потрібно вирішувати в електронному виді, а не тягнути людей в ТЦК по будь-якій причині.
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07.07.2025 11:48 Відповісти
А де "оповіщувачі" будуть накопичувати "добові поставки"? У "хмарному сховищі"? 😂
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07.07.2025 11:55 Відповісти
в себе вдома.
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07.07.2025 13:42 Відповісти
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07.07.2025 13:47 Відповісти
Ухилянти дудять в одну дуду з окупантами, хто б міг подумати?
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07.07.2025 11:50 Відповісти
Якщо я тобі зараз пишу номер бригади, то яким буде твоє наступне запитання? Що там у методичці від ФСБ?
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07.07.2025 12:15 Відповісти
Ще один патріот-нафронтовик. Зараз таких - як гівна
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07.07.2025 12:19 Відповісти
Ясно, значить то таке треба писати, коли людина в ЗСУ. Не оригінально, цілком в стилі волаючих з-під маминої спідниці.
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07.07.2025 12:22 Відповісти
Що за "ухилянти"? Про кого конкретно мова?
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07.07.2025 12:03 Відповісти
Ну та хто ухилянти? В Україні по приписці на 22 рік було 10 млн чоловіків у віці 18-60 років, служить та відслужило трохи більше 1 млн, значить інші майже 9 млн і є ухилянтами
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07.07.2025 12:08 Відповісти
Із 1 млн на ЛБЗ ледь 200 000. Додамо ППО, ремонтників, штаби, і т. д.. Хай ще 300 000. А як ти назвеш решту більш ніж 500 000 осіб?
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07.07.2025 12:12 Відповісти
Так це втрати за 3,5 роки війни - вбиті, пропавші безвісті, полонені, безповоротно ранені (каліки, інваліди, важкоконтужені) Всіх до купи буде тисяч 300, а ще до 200 тисяч в СЗЧ
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07.07.2025 12:21 Відповісти
Ти не врахував що в сзч йдуть переважно з лбз. Тилові клоуни, як місцеві воїни- писаки, в сзч не підуть, бо вони зараз живуть своє найкраще життя, поки забусячені їх захищають. Тоді з твоїх та моїх підрахунків виходить що зараз служить 700 000, із яких 200 000 в сзч. Все вірно?
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07.07.2025 12:31 Відповісти
Приблизно десь так і є. Не раз проскакувала цифра, що в ЗСУ служить біля 800 тисяч. Десь половина з них, тисяч 400, це тиловики, штаби, навчальні центри, ТЦК, логістика, мобільні ППО, охоронці білоруського та придністровського кордонів та інші. Ті, що фактично ходять на роботу, отримують хороше бабло і живуть найкращий період свого життя, як ти написав. Інші 400 тисяч бідняків і лохів тримають фронт, але 400 тисяч то на папері, бо з них 150-200 тисяч трохи мудріші і пішли в СЗЧ і на лінії зіткнення від Сум до Херсону перебувають 200-250 тисяч, які міняють одні одних на позиціях і втрати яких поповнює бусифікацією ТЦК
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07.07.2025 12:41 Відповісти
А ще окрім ЗСУ є купа структур МВС - Нацгвардія, нацполіція, ДПСУ, ДСНС та інші, а також структури СБУ, Держслужби транспорту, та інші силові відомства, в яких служать та працюють ще з 400 тисяч і які через війну дуже гарно фінансуються. От всіх їх разом з ЗСУ називають Сили оборони і в яких служать сукупно 1,2 млн людей
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07.07.2025 13:11 Відповісти
Мабуть це ті, хто потрапив у "розшук за адмін. порушення"
Не питайте про рішення суду, це вже навіть не смішно.
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07.07.2025 12:08 Відповісти
Більшість з тих хто тут грає роль "узтлянтів" в коментарях, це московити, які умовно під "vpn", "наклеюють" собі прапор України до нікнейма, або хто зна, може від опи єрмака працюють.
Щоб не розуміти того, що від набору бійців напряму залежить обороноздатність, це повним далб@***** треба бути.
Ті які дійсно ухілєси, вони або ховаються не "відсвічуючи"
(тим більше в інтернеті, бо при бажанні великому спеціальних служб, знайти можна "на раз, два".), або вже не в Україні.
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07.07.2025 12:10 Відповісти
Ну от ти напевно розумієш, "що від набору бійців напряму залежить обороноздатність". То виникає питання: що ти тут робиш, чому не став бійцем, чому не посилив собою обороноздатність???

За інших не переймайся і не вирішуй. Кожен має власну голову, і право розпоряджатися своїм життям так, як хоче.
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07.07.2025 12:20 Відповісти
Ну от ти тут робиш про мене "висновок", що "не став бійцем", на основі чого ?
Для загального розвитку запитання тобі:
ти московит, чи корисний (той самий, сам знаєш хто) московитам ?
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07.07.2025 13:08 Відповісти
Що справді став бійцем?
Якщо правда, то перша частина мого комента скасовується, а от друга залишається актуальною.
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07.07.2025 13:25 Відповісти
нащо тобі так заморочуватись? в будь якому місті в мусарнях купа ухилянтів готових зразу в бій! та чомусь бажаючих нема помирать за неньку
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07.07.2025 12:21 Відповісти
"Sasha Yemchenko" пише:
нащо тобі так заморочуватись?
======
Чмоня московитська, прості істини це по твоєму "заморочуватись" ?

"Sasha Yemchenko" пише:
"та чомусь бажаючих нема помирать за неньку"
======
Помирати і не треба, треба воювати проти окупанти-вбивці московії

(яка пішла війною проти України, віроломно напавши ще 20 лютого 2014 року (московитська медалька за окупацію Криму (який по міжнародному законодавству є невід'ємною частиною Україні), це яскраво підтверджує.)
, пізніше в тому ж 2014 році, розповсюдивши свою агресію ще і на території Луганської і Донецької областей.)

!
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07.07.2025 13:23 Відповісти
ти мені тут дурня не клей! піди в мусарку і там розкажи про патриотизм
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07.07.2025 13:47 Відповісти
чим тобі ухилянти не такі? ти ж теж не мобілізувався, і ти також ухилянт.

ухилянти запускають шахеди? чи як? нічого не зрозумів.
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07.07.2025 12:33 Відповісти
Фєдя, то не дивно, я ще вчора зрозумів, що ти тупий.
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07.07.2025 12:38 Відповісти
на питання дай відповідь
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07.07.2025 12:56 Відповісти
Беручи до уваги ,що всі прильоти по важливих військових об'єктах не розголошуються та замовчуються - то постійні стогони речників свідчать про те ,що будівлі тцк навіть самим керівництвом ЗСУ не вважаються чимось важливим та потрібним ...
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07.07.2025 11:54 Відповісти
В Запорожье попадание в здание университета, но целью конечно было областное ТЦК(которое ну очень не рядом). Вообще ТЦК всех уровней главная цель(по крайней мере такова убогая информационная пропаганда). Но все збс.
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07.07.2025 12:01 Відповісти
А почему нет, чтобы напугать и сорвать мобилизацию.
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07.07.2025 12:16 Відповісти
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07.07.2025 12:03 Відповісти
у нас на музичному фронті біда, хай воює.
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07.07.2025 12:57 Відповісти
в тцкунів є тепер шанс особисто відплатити кацапам на нулі в Донецькій області
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07.07.2025 12:16 Відповісти
Цє не смішно. Майже всі обласні ТЦК атаковані. Куди зараз будуть доставляти бусіфікованих? Там то були добре облаштовані підвали з решітками на вікнах.
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07.07.2025 12:29 Відповісти
Не радійте ударам кацапів по тцк !!!!!
Не забувайте що там окрім працівників гинуть мобілізовані, бойові військові, військові з пораненнями
Майте хоч краплину розуму і совісті
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07.07.2025 13:00 Відповісти
Забусячених простих кріпаків дійсно дуже шкода. Проте в першу чергу винні в їх загибелі ТЦКуни, котрі тримають їх там без їхньої згоди.
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07.07.2025 13:06 Відповісти
Для чоловіків які у "вільній" Україні мають менше прав ніж чоловіки в авторитарній Росії це виглядає як звільнення
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07.07.2025 13:46 Відповісти
 
 