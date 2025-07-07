Ворог ударив дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі, є поранені, - Сухопутні війська

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

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Як повідомлялося, 6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.