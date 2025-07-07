Ворог ударив дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі, є поранені, - Сухопутні війська
Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.
"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Як повідомлялося, 6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
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Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
Їх потрібно збивати. Бажано ДО населених пунктів, але це майже неможливо. Тому й збивають часто вже над містом. І продовжуватимуть збивати.
Не питайте про рішення суду, це вже навіть не смішно.
Щоб не розуміти того, що від набору бійців напряму залежить обороноздатність, це повним далб@***** треба бути.
Ті які дійсно ухілєси, вони або ховаються не "відсвічуючи"
(тим більше в інтернеті, бо при бажанні великому спеціальних служб, знайти можна "на раз, два".), або вже не в Україні.
За інших не переймайся і не вирішуй. Кожен має власну голову, і право розпоряджатися своїм життям так, як хоче.
Для загального розвитку запитання тобі:
ти московит, чи корисний (той самий, сам знаєш хто) московитам ?
Якщо правда, то перша частина мого комента скасовується, а от друга залишається актуальною.
нащо тобі так заморочуватись?
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Чмоня московитська, прості істини це по твоєму "заморочуватись" ?
"Sasha Yemchenko" пише:
"та чомусь бажаючих нема помирать за неньку"
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Помирати і не треба, треба воювати проти окупанти-вбивці московії
(яка пішла війною проти України, віроломно напавши ще 20 лютого 2014 року (московитська медалька за окупацію Криму (який по міжнародному законодавству є невід'ємною частиною Україні), це яскраво підтверджує.)
, пізніше в тому ж 2014 році, розповсюдивши свою агресію ще і на території Луганської і Донецької областей.)
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ухилянти запускають шахеди? чи як? нічого не зрозумів.
Не забувайте що там окрім працівників гинуть мобілізовані, бойові військові, військові з пораненнями
Майте хоч краплину розуму і совісті