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Новини Атака безпілотників на Полтавщину Атака шахедів на Полтаву
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Рашисти вдарили по Полтаві: двоє загиблих, 47 постраждалих (оновлено)

Вибух у Полтаві 3 липня. Місто атакують шахеди

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах попередили про рух  БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу.

Згодом очільник області заявив, що внаслідок російського удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.

Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 47 осіб.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - додав він.

У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.

Читайте: Атака РФ на Полтаву: пошкоджено будівлю вокзалу та вагони, - "УЗ"

Автор: 

вибух (4554) обстріл (29707) Полтава (577) Полтавська область (1174) Полтавський район (67)


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Топ коментарі
+12
Схоже почалось полювання на будівлі ТЦК...
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03.07.2025 09:19 Відповісти
+12
І це серед білого дня, шахедами.
А де хоч якесь ППО? Чи все біля Конче Заспи та інших містечок для корупціонерів?
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03.07.2025 09:51 Відповісти
+7
Тобто якІ? Обласне біля тюрми, нам тут як би видніше.
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03.07.2025 09:29 Відповісти
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У перший рік "повномасштабки"кацапня Полтавську область берегла. Всі дивувалися - "ЧОМУ?!!!" А потім вияснилося - один кацапський генерал, через підставних осіб, ще до війни, накупив на Полтавщині, багато "нерухомості"... А потім "власть сменилась"... Кацап зрозумів, що його "собственнасть" йому не дістанеться, і почалися бомбардування...
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03.07.2025 09:03 Відповісти
Не зовсім то й берегла. Кременчук НПЗ декілька раз ракетами полірувала, супермаркет ''Амстор'' з лиця землі стерла, коли завод ''Дормаш'' ракетами по 900 кг бойовими головками іПашила, та багато чого ще...
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03.07.2025 09:46 Відповісти
По Кременуку кацапи били ракетами відразу ж з лютого 2022.
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03.07.2025 10:00 Відповісти
Так я ж про це й говорю...
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03.07.2025 10:13 Відповісти
Ми воюємо "повномасштабно", уже четвертий рік А я написав про ПЕРШИЙ... Крім того, Кременчук - це вже "окраїна" Полтавщини... Він ближчий до Черкас та Кропивницького... І більш тяжіє саме до цих областей...
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03.07.2025 11:22 Відповісти
Так це ж було в 2022-му. А НПЗ полірує кожен рік по декілька разів. Ось недавно два рази масовано обстрілював два рази. Майже живого нічого не залишилось...
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03.07.2025 14:25 Відповісти
"Доколупався, що "п"яний - до "радіва": "Заграй, та заграй!..."
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03.07.2025 14:53 Відповісти
Кременчуг и Миргород постоянно обстреливали с первого дня войны а Полтаву года два не трогали.
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03.07.2025 09:47 Відповісти
Ніякий генерал в рф нічого стратегічного не вирішує. Та і ніде не вирішує, під час широкомаштабної війни.
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03.07.2025 11:42 Відповісти
Я приві факти - відсутність масових бомбардувань Полтавщини у перший рік "повномасштабки", і наявність нерухомості російського генерала, в цій області. Висунув "версію". Приведи якусь іншу... Я тебе уважно вислухаю...
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03.07.2025 12:01 Відповісти
А может там нет наших военных стратегических объектов? Или не было? Или они о них не знали?
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03.07.2025 12:46 Відповісти
Були... Є... І кацапи про них знали...
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03.07.2025 12:56 Відповісти
Вы-то откуда знаете, что они там были, есть, или уж тем более, что они о них знали?
О каком-то российском генерале знаете, о недвижке его, откуда у Вас такая информация? Можно источник?
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03.07.2025 13:06 Відповісти
На перші два питання відповіді не дам : форум - "не те місце", щоб про це писать. Тому можеш віриить (чи не вірить) кадровому військовому, колишньому старшому офіцеру РА, а потім ЗСУ. Знали вони тому, що більшість подібних об"єктів діяли ще при СРСР.
Про генерала ще років два тому, писали на "Цензорі". Називалося прізвище, називалися "зицпредседатєли", називалися об"єкти нерухомості. На жаль, зараз назвать не можу - я ж не знав, що за мене візьметься "Хома невіруючий". Тому інформацію не архівував...
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03.07.2025 13:16 Відповісти
Які версії? Нинішня війна має для обох країн стратегічний характер. І плануванням операцій займається не "гіпотетичний гєнєрал", а цілі структури, починаючи із МІДУ, фсб, служби зовнішньої розвідки і вся інформація стікається в Оперативне Управління Генерального штабу. І всі об'єкти, які повинні були зазнати удару і виведені із ладу були в план війни включені і приписані.
А тут являється "супєргєнєрал" і Каже гєрамімову-"Валера, у мєня там в Полтавской дача, двай нє булєм бамбіть".
Дитячий садочок.
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05.07.2025 23:48 Відповісти
А навіщо руйнувать те, що ти захопить збираєшся, і використать в своїх інтересах? Саме тому я й писав про "перший рік"...
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06.07.2025 04:06 Відповісти
Кременчук, Миргород, Полтава
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03.07.2025 09:18 Відповісти
руйнують повністю тільки те, що буде їм не потрібне в випадку захоплення територій. по мінімуму руйнують поверхневу структуру совкового впк, або взагалі не її чіпають. в надії, відбудувати та модернізувати вже на основі ******** західних технологій і "нових договорів про дружбу-жувачку", не руйнування - як індикатор того, що і які райони ще сподіваються захопити та використовувати в мілітаризації "нової" економіки. цивільну інфраструктуру знищують в цілях прикриття основної цілі - збереження потрібних їм об'єктів, ну і звичайно терору.
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03.07.2025 11:12 Відповісти
Схоже почалось полювання на будівлі ТЦК...
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03.07.2025 09:19 Відповісти
Які нахер будівлі ТЦК
Чи у тебе ,як у кацапів , що не дитячий садок то центр прийняття рішень 🤦‍♂️
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03.07.2025 09:23 Відповісти
Тобто якІ? Обласне біля тюрми, нам тут як би видніше.
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03.07.2025 09:29 Відповісти
Тобі з Чехії я бачу багато чого видно що тут, розумне яке.
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03.07.2025 09:34 Відповісти
Воно і про Сумщину все знає.
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03.07.2025 09:43 Відповісти
Ти не на Чехію дивися, а до себе у кишеню, а то ведмедчук твоє прикарманить
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03.07.2025 11:56 Відповісти
на ранній стадії підготовки бусифікованого мирняку-цивіліста починають впливати на процес.
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03.07.2025 09:46 Відповісти
Підари влучили в Полтавське ТЦК, багато постраждалих!
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03.07.2025 09:41 Відповісти
Там рядом частная клиника и центральный базар,народу много..
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03.07.2025 09:49 Відповісти
Так і є , по ТЦК інфа 100%.
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03.07.2025 09:43 Відповісти
понаїзджало в Полтаву ждунів - корегують обстріли.потрібно так - впіймав - очі виколов і відпустив.хай корегує.
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03.07.2025 09:46 Відповісти
Нафіга кацапам, тут потрібні були корегувальники? Воно ж на всіх онлайн мапах у відкритому доступі. А відоси прильоту одразу в мережі поз'являлись. Навіть на цій сторінці, в коментарях посилання виклали.
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03.07.2025 10:37 Відповісти
Людина їде на Кременчук, на автовокзалі почула 5 вибухів.
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03.07.2025 09:46 Відповісти
І це серед білого дня, шахедами.
А де хоч якесь ППО? Чи все біля Конче Заспи та інших містечок для корупціонерів?
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03.07.2025 09:51 Відповісти
Схоже на цей раз просто - проіпали .!?
Ще кілька днів тому були масові нальоти на Полтаву і область . І ппо працювало . У крайньому разі - шлюхеди , так вільно як зараз - себе в небі не почували .
А Конче Заспі ппо не потрібна . Туди за всю війну ні разу мабуть і не прилітало .
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03.07.2025 14:03 Відповісти
Как минимум 3 шахеда по зданию ОблТЦК...

Видео https://x.com/i/status/1940665213822685356
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03.07.2025 10:09 Відповісти
цікаво, скільки випадків треба, щоб в ГШ зрозуміли що це системність і вжили заходів

чи вони чекатимуть повідомлень знизу, від громадянського суспільства
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03.07.2025 10:31 Відповісти
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03.07.2025 10:48 Відповісти
Цікава штука виходить, людину в статусі «ухилянт» примусово доставляють в ТЦК, він там гине від шахеда і стає тим самим «героєм». Це звісно чорний гумор, але якого х*я не евакуювались звідти під час тривоги - питання відкрите. Бо якщо якись п**ар лишив «наловлених» примусово там - його треба розстріляти.
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03.07.2025 10:51 Відповісти
З опублікованих у мережі відеоматеріалів слідує, що ворожі БПЛА атакували Полтавські ТЦК "зряче", під управлінням операторів дронів. Що доводить роботу ворога через LTE-мережеве з'єднання операторів мобзв'язку.
Виникає риторичне запитання:
то скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі врешті почали відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?
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03.07.2025 11:56 Відповісти
рашистские ****** будьте вы прокляты,горите вечно в аду!
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03.07.2025 12:21 Відповісти
Оооо ... та вимкніть ви вже те блюзнірство під назвою Інтернет. Плюньте на ту думку тієї...гм, хай буде громадськості...хоча, якої ще до дідька громадськості, просто тупих хом'яків і ходячих шлунків. Якщо щось, московити і так його вимкнуть, тож хай піпл звикає.
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03.07.2025 12:47 Відповісти
 
 