Рашисти вдарили по Полтаві: двоє загиблих, 47 постраждалих (оновлено)

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу.

Згодом очільник області заявив, що внаслідок російського удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.

Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 47 осіб.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - додав він.

У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.

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