Рашисти вдарили по Полтаві: двоє загиблих, 47 постраждалих (оновлено)
У Полтаві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місто під атакою БпЛА.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу.
Згодом очільник області заявив, що внаслідок російського удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.
Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 47 осіб.
"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - додав він.
У Сухопутних військах заявили, що ворог атакував будівлю ТЦК.
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О каком-то российском генерале знаете, о недвижке его, откуда у Вас такая информация? Можно источник?
Про генерала ще років два тому, писали на "Цензорі". Називалося прізвище, називалися "зицпредседатєли", називалися об"єкти нерухомості. На жаль, зараз назвать не можу - я ж не знав, що за мене візьметься "Хома невіруючий". Тому інформацію не архівував...
А тут являється "супєргєнєрал" і Каже гєрамімову-"Валера, у мєня там в Полтавской дача, двай нє булєм бамбіть".
Дитячий садочок.
Чи у тебе ,як у кацапів , що не дитячий садок то центр прийняття рішень 🤦♂️
А де хоч якесь ППО? Чи все біля Конче Заспи та інших містечок для корупціонерів?
Ще кілька днів тому були масові нальоти на Полтаву і область . І ппо працювало . У крайньому разі - шлюхеди , так вільно як зараз - себе в небі не почували .
А Конче Заспі ппо не потрібна . Туди за всю війну ні разу мабуть і не прилітало .
Видео https://x.com/i/status/1940665213822685356
чи вони чекатимуть повідомлень знизу, від громадянського суспільства
Виникає риторичне запитання:
то скільки ще має загинути українців і зруйновано будівель й інших об'єктів, щоби зебіли у владі врешті почали відключати мобільний інтернет під час повітряних тривог?