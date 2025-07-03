Взрыв прогремел в Полтаве. Город под атакой "шахедов"

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Город под атакой БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении города с севера и запада.

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