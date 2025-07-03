Взрыв прогремел в Полтаве. Город под атакой "шахедов"
В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Город под атакой БпЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
"В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении города с севера и запада.
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+6 Геннадій #588068
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+4 Сергей #609725
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+2 АРТЕМ Булискерия #524928
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Чи у тебе ,як у кацапів , що не дитячий садок то центр прийняття рішень 🤦♂️
А де хоч якесь ППО? Чи все біля Конче Заспи та інших містечок для корупціонерів?
Видео https://x.com/i/status/1940665213822685356