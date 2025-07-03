РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину Атака шахедов на Полтаву
2 775 19

Взрыв прогремел в Полтаве. Город под атакой "шахедов"

Взрыв в Полтаве 3 июля. Город атакуют шахиды

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Город под атакой БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"В Полтавской громаде были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении города с севера и запада.

Читайте: Атака РФ на Полтаву: повреждено здание вокзала и вагоны, - "УЗ"

Автор: 

взрыв (6829) обстрел (28298) Тахтаулове (776) Полтавская область (1206) Полтавский район (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Схоже почалось полювання на будівлі ТЦК...
показать весь комментарий
03.07.2025 09:19 Ответить
+4
Тобто якІ? Обласне біля тюрми, нам тут як би видніше.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:29 Ответить
+2
Які нахер будівлі ТЦК
Чи у тебе ,як у кацапів , що не дитячий садок то центр прийняття рішень 🤦‍♂️
показать весь комментарий
03.07.2025 09:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У перший рік "повномасштабки"кацапня Полтавську область берегла. Всі дивувалися - "ЧОМУ?!!!" А потім вияснилося - один кацапський генерал, через підставних осіб, ще до війни, накупив на Полтавщині, багато "нерухомості"... А потім "власть сменилась"... Кацап зрозумів, що його "собственнасть" йому не дістанеться, і почалися бомбардування...
показать весь комментарий
03.07.2025 09:03 Ответить
Не зовсім то й берегла. Кременчук НПЗ декілька раз ракетами полірувала, супермаркет ''Амстор'' з лиця землі стерла, коли завод ''Дормаш'' ракетами по 900 кг бойовими головками іПашила, та багато чого ще...
показать весь комментарий
03.07.2025 09:46 Ответить
По Кременуку кацапи били ракетами відразу ж з лютого 2022.
показать весь комментарий
03.07.2025 10:00 Ответить
Так я ж про це й говорю...
показать весь комментарий
03.07.2025 10:13 Ответить
Кременчуг и Миргород постоянно обстреливали с первого дня войны а Полтаву года два не трогали.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:47 Ответить
Кременчук, Миргород, Полтава
показать весь комментарий
03.07.2025 09:18 Ответить
Схоже почалось полювання на будівлі ТЦК...
показать весь комментарий
03.07.2025 09:19 Ответить
Які нахер будівлі ТЦК
Чи у тебе ,як у кацапів , що не дитячий садок то центр прийняття рішень 🤦‍♂️
показать весь комментарий
03.07.2025 09:23 Ответить
Тобто якІ? Обласне біля тюрми, нам тут як би видніше.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:29 Ответить
Тобі з Чехії я бачу багато чого видно що тут, розумне яке.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:34 Ответить
Воно і про Сумщину все знає.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:43 Ответить
на ранній стадії підготовки бусифікованого мирняку-цивіліста починають впливати на процес.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:46 Ответить
Підари влучили в Полтавське ТЦК, багато постраждалих!
показать весь комментарий
03.07.2025 09:41 Ответить
Там рядом частная клиника и центральный базар,народу много..
показать весь комментарий
03.07.2025 09:49 Ответить
Так і є , по ТЦК інфа 100%.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:43 Ответить
понаїзджало в Полтаву ждунів - корегують обстріли.потрібно так - впіймав - очі виколов і відпустив.хай корегує.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:46 Ответить
Людина їде на Кременчук, на автовокзалі почула 5 вибухів.
показать весь комментарий
03.07.2025 09:46 Ответить
І це серед білого дня, шахедами.
А де хоч якесь ППО? Чи все біля Конче Заспи та інших містечок для корупціонерів?
показать весь комментарий
03.07.2025 09:51 Ответить
Как минимум 3 шахеда по зданию ОблТЦК...

Видео https://x.com/i/status/1940665213822685356
показать весь комментарий
03.07.2025 10:09 Ответить
 
 