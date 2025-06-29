Атака РФ на Полтаву: повреждено здание вокзала и вагоны, - "УЗ"
Из-за сегодняшней ночной атаки врага в Полтаве повреждены помещения вокзала, вагоны и админздания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"УЗ".
"Ночная массированная комбинированная атака врага - еще один удар по мирным городам. Пострадала и железнодорожная инфраструктура. В Полтаве поврежден вокзал "Полтава-Південна": выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. Все поезда курсируют по графику.
Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня
Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.
В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.
Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.
По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.
Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.
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Сволота....
Для них немає ніяких моральних принципів. Вбивають катують знищують руйнують.
Ніякі організації, суди, країни в Світі не мають на цю орду ніякого впливу.
Гітлер зі своїми катівнями в порівнянні з орками - святий чоловік.