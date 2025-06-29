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Новости Массированный ракетный обстрел
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Атака РФ на Полтаву: повреждено здание вокзала и вагоны, - "УЗ"

уз

Из-за сегодняшней ночной атаки врага в Полтаве повреждены помещения вокзала, вагоны и админздания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"УЗ".

"Ночная массированная комбинированная атака врага - еще один удар по мирным городам. Пострадала и железнодорожная инфраструктура. В Полтаве поврежден вокзал "Полтава-Південна": выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. Все поезда курсируют по графику.

Также смотрите: Войска РФ нанесли удар по предприятию в Кременчугском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.

Автор: 

обстрел (28218) Тахтаулове (775) Укрзализныця (2766) Полтавская область (1203) Полтавский район (54)


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А на кацапськи пабліках крик: «Сматрітє, до чєго ви довєлі цвєтущую Украину ! Что ви творітє ?! »
Сволота....
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29.06.2025 10:40 Ответить
Чому дивуватися? Після нападу та всіх обстрілів , в сторону мацкви не политіло жодної ракети ,тільки безтолкові самокати з 1кг вибухівки, які і вікна вибити не можуть. ******** кацапи взагалі не відчувають що йде війна, бо зелені куколди тільки крадуть і спостерігають як знищуються українські міста з жителями.
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29.06.2025 10:52 Ответить
thought - сволота це для кацапських виродків ласкаве слово! Господь дав життя людям,а диявол - кацапам! Нічого,вони ще вмиються власною кров'ю!
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29.06.2025 11:07 Ответить
Рашиський терор посилюєтся відповіді гідної немає, ворог розуміє тільки силу ,якщо будуть прильоти по рашиських містах з руйнуваннями і жертвами саме тоді бидло населеніє відчує що таке війна,навіть на окупованих територіях де перебуває понад 600 тисяч рашистів нічого подібного нема вони спокійно по ночах сплять ,а мала б земля під ногами горіти як в ворога так і колоборантів
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29.06.2025 10:50 Ответить
Терористи 21 століття - московити, які у 1721 році вкрали нашу назву Русь і нашу історію, назвалися росіянами. І це все твориться на очах всього ніби демократичного світу.
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29.06.2025 10:52 Ответить
Відповідь мабуть ввечері буде, посилена , відосиками..
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29.06.2025 11:00 Ответить
Потрібно розуміти що ми маємо справу з потомками орди - варварами в 21 столітті.
Для них немає ніяких моральних принципів. Вбивають катують знищують руйнують.
Ніякі організації, суди, країни в Світі не мають на цю орду ніякого впливу.
Гітлер зі своїми катівнями в порівнянні з орками - святий чоловік.

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29.06.2025 11:12 Ответить
 
 