Атака РФ на Полтаву: пошкоджено будівлю вокзалу та вагони, - "УЗ"

Через сьогоднішню нічну атаку ворога у Полтаві пошкоджено приміщення вокзалу, вагони та адмінбудівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

"Нічна масована комбінована атака ворога — ще один удар по мирних містах. Постраждала й залізнична інфраструктура. У Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. Усі поїзди курсують за графіком.

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Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.